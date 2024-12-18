沒成就感讓她想辭高薪職找符合「興趣」工作 網勸：工作只為生活

對於大多數人來說，工作往往只是為了領到薪水，一名女網友發文詢問，她從事「業績型」工作，得不到成就感讓她感到厭世，於是產生了離職去從事自己有興趣的工作，但同事們不認同她的想法，對此，她想詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她從事「業績型」的工作，當初是因為讀本科系加上薪水不錯踏入這一行的，每次的業績都能達成，但她總覺得很辛苦，別人跟客戶簽約時都很有成就感，她卻覺得很「厭世」。

原PO透露，為了改善此狀況，她嘗試下班做SPA、買奢侈品獎勵自己、或找朋友喝酒，但即使當下很舒壓，當來到公司又覺得壓力很大，於是陷入死循環。原PO表示，這種人生不是她想要的，她想從事有「創造性」的工作，只要能發揮自己興趣，即使低薪也沒關係，於是產生了轉換跑道的念頭。

原PO表示，當同事們得知她的想法，卻被認為「不切實際」，竟然放棄年薪百萬的工作，去從事低薪的行業，同事們認為：「工作沒有適不適合，只有肯不肯做，大家上班都是演戲啊，為五斗米折腰有什麼難的」。

此文一出，不少網友認為工作就是為了薪水，興趣很難變成工作，「反正工作久了就知道興趣就是當興趣就好，工作感覺就是為了生活，單純為了興趣工作實在撐不久」、「興趣變成工作後，就不再是興趣了」、「工作本質就是時間換錢，不是讓妳殺時間用的。花了三分之一以上的時間，就是要能讓妳另外三分之二的時間過得更好」。

也有網友分享經驗，勉勵原PO，「我也是一開始在業務端，每個月都歸零被業績追著跑，終於在離職第4年考上公務員，後天就要去報到，希望人生能有所改善」、「身為一個工程師，忙的時候一個月加班超過100小時都是常態，我是不覺得有幾個人是真的喜歡這行的，但要買房子要養父母，最後還是向錢看齊」。

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