中油開缺「1職務」年薪破240萬 外派地點曝光網嚇傻：命得夠硬

台灣中油股份有限公司近日在人力銀行開出240萬和150萬的職缺，不過工作地點是在中非國家查德，職缺被轉發到PTT後引發熱議。有網友貼出外交部領事事務局的國外旅遊警示分級表，顯示該地為「紅色警示-不宜前往，宜儘速離境」，好奇「正常人會為了一年150萬賣命」？

中油在求職網開出2大職缺，一個是「法務管理師」，年薪240萬以上；另一個是「HSE（環安）管理師」，年薪150萬以上，上班地點皆為中非查德。至於條件要求部分，2個職缺都需要大學畢業，至少3年以上的工作經歷，應徵「法務管理師」要求英文精通，「HSE（環安）管理師」則要求英文能力須達多益750分，此外還有其他多項看起來很不錯的福利待遇。

消息被轉發到PTT後，原PO好奇「鄉民有要衝一下嗎？」不少人紛紛留言表示，「現在這年代外派150萬很慘吧！而且還是去非洲，根本超少」、「命得夠硬」、「呵呵，小心被非洲人綁架」、「查德已經斷交非常久了，這應該是中油以前探勘到的油田，然後中油在當地也不是獨自運作了」、「150萬如果20幾歲勉強接受」、「就是沒人去才要外招」、「真的涼缺也輪不到上網徵人啦」、「月薪150萬才能考慮吧！那邊那麼危險」。

不過也有網友表示，「其實環境不錯的，住的算很周全了」、「中非比柬埔寨好吧」、「非洲看地方，有些地方環境還不錯」、「查德非常不穩定，不過單就政府軍和普通叛軍衝突來說，在油田工作倒是不用太擔心人身安危」、「考不上呀！嗚嗚」、「去回來升官很快，實領超過150萬蠻多的」。

根據外交部領事事務局官網資訊，非洲地區無論是中非或者查德，目前都被標註紅色旅遊警示，代表當地「不宜前往，宜儘速離境」。