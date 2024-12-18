推責任、老問重複問題...他嘆公司新人「很雷」！ 網：這事是關鍵

職場新人因不熟悉工作，往往會有許多問題，應更有耐心對待他們。一名女網友發文抱怨，近日公司來了個「很雷」的新人，除了會問很多重複問題以外，更喜歡退卸責任，讓同事們很不耐煩，對此她詢問網友：「如何去面對很雷的新人？」。

一名女網友在Dcard發文，表示公司近日來了個剛畢業的新人，待了3個月，但幾乎所有同事們都覺得這個新人「很雷」。原PO舉例，新人自己的工作做不好，喜歡推卸責任給所有同事，並不承認自身的錯誤、每天會問一模一樣的問題，且個性固執很難溝通，讓所有同事都很不耐煩。

原PO表示，新人解決問題能力還很差，且很不積極，只要問到問題都會交給其他同事處理，造成所有人困擾。原PO感嘆，她一開始也覺得新人好相處，但共事後卻發現她工作態度很差，增加原PO的工作量，讓她感到很困擾，因此請教網友們該如何和這名新人相處。

此文一出，不少網友認為應多給新人「時間」，「做久了教他會明白如何處理的，多給他一點時間熟悉熟練，每個人資質不同，慢飛的孩子」、「原PO在職場上久了容易焦慮，用自己的標準在要求別人，對於新人比較沒耐心，所以一些事情在你眼裡看來都被放大檢視，放寬心看待吧」、「包容和給剛出社會的新人適應時間」。

不過也有網友認為新人的「態度」不能接受，「如果個性沒責任感、又不主動改善健忘問題（健忘可以自己準備小筆記，上班前複習一下），就偏向態度問題，不論新人還老鳥」、「學習慢沒關係，但推卸責任是人品有問題，會找時間直接了當跟他講這個問題，或跟主管講」。