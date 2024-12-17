海員計畫媒合97人「月薪上看10萬」 擬再納港勤媒合人才

交通部航港局3年前推動海員新星培育計畫，協助國際7大航商招募大專院校年輕新血加入船員，今年更升級為2.0，擴大國內離島航商也加入，只要國中畢業即可參加計畫。航港局長葉協龍表示，目前1.0及2.0計畫已媒合97位學子畢業後進入航商就業，月薪有機會在10萬以上，未來培育計畫將納入港勤及離岸風電船。

航港局今舉辦「海員新星2.0成果發布會」，邀請入選為海員新星的學子到場分享參與培育計畫的心得，同時航港局長葉協隆與國內4大離島航線的營運商，簽署海星2.0計畫合作備忘錄（MOU）。

航港局自2022年起推動海員新星培育計畫（1.0），開放國內海事職院校、大專院校的學生報名，包含東港海事、蘇澳海事、台南海事、澎湖海事、基隆海事、海洋大學、高雄海洋科技大學，並由長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通、光明海運及世邦海運等7大國際航商，提供獎助學金的名額。

葉協隆表示，海星計畫1.0提供求學到就業一條龍服務，獲選為學子每人每年可獲得10萬元獎助金，若順利取得甲級船員證照，並上船工作，月薪上看10萬元，乙級證照月薪也高達7、8萬。

葉協隆說，國內離島航線在交通疏運扮演重要角色，但船員有高齡化趨勢，航商需更多年輕新血投入，因此今年推出海員新星培訓計畫2.0，擴大到離島航商並開設職訓專班，國中畢業即可參加，完成3個月的訓練並媒合到離島航線的航商工作，將補助9成訓練費用，學員只需負擔1成、約7000元費用，離島登船工作月薪也有5至6萬。

獲選第1屆海員新星計畫的高雄海洋科技大學4年級學生龎錡瑄表示，她原先就讀商科，雖對海運有興趣，卻苦無管道，因緣際會在學校看到海員培育計畫，培育計畫完整的教授內容，讓她順利獲選，與陽明海運簽到長期4年的合約，並拿到獎助學金補助，預計明年5月上船。

龎錡瑄說，作為女性，起初對於船上環境有既定印象，但實習時上船後，發現實際狀況比想像好很多，加上陽明海運女性船員相對多，航商有完善的SOP，自身善於溝通，認為未來上船時的相處較沒問題。

航港局統計，海員培育計畫1.0已媒合86位學員進入7大國際航商工作，2.0計畫則媒合11位學員進入4大離島航商工作。

葉協隆說，目前國內通過海事相關測驗並領有證書約2萬人，上船工作僅7000多人，部分人可能選擇岸上工作，未來也將培訓計畫擴大納入港勤、離岸風電船，媒合更多人才進入海運業，推動台灣海運永續發展。