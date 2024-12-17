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鼎泰豐祭出43K徵「洗碗人員」 網大讚：不考國考了

聯合新聞網／ 綜合報導
鼎泰豐。聯合報系資料照
鼎泰豐。聯合報系資料照

知名餐飲業鼎泰豐祭出優渥薪水，給洗碗作業員的薪水為4萬3千元至4萬5千元，跟高考三級公務員起薪相近，羨煞不少網友，有網友直言「不如去鼎泰豐洗碗」。

一名網友在Dcard引用《聯合新聞網》的報導，內容指出鼎泰豐開出140個職缺，包含餐飲服務員或收銀專員薪資達4萬7千元至5萬元，點心學員4萬1千元至4萬4千元，料理廚師5萬5千元至5萬9千元，傳菜品檢員4萬5千元至4萬8千元、洗碗作業員4萬3千元至4萬5千元、餐廳整理員4萬元至4萬2千元。對於鼎泰豐給出高於餐飲業的平均薪資，讓原PO直呼「與其去考低薪公務員，不如去幸福企業鼎泰豐洗碗，考低薪國考真的慘，能救一個是一個」。

對此，許多人大讚，「鼎泰豐根本佛心來著，這些薪水打趴許多科技公司，其他產業該強大起來了」、「我要去洗碗了，謝謝」、「鼎泰豐真的是少數真正的幸福企業」、「揪甘心，我立刻收拾辦公桌去洗碗」、「實習律師才3萬左右，不考國考了，準備去洗碗」、「洗碗工薪水比室內設計師薪水高，真的可憐，我從今天起開始磨練洗碗技術」。

但也有許多人批評，「聽朋友說在裡面做，雖然薪水相對高，但學長姐很愛罵學弟妹，動不動就罵，所以上班壓力山大，雖然不知道哪來這麼多好罵的」、「其實鼎泰豐的客流量跟工作要求這薪水才正常，他的店基本上沒有什麼非餐期的空檔時間，平常假日就能排到1000多號，大型假期我印象沒記錯是3-4千（號），洗碗真的就是洗到死，而外場面帶微笑、服務、專業、話術等要求，還有定期考試，他不開這薪水誰要做」、「剛才看到一篇說想離職，那篇留言有人說到內部職場風氣相關問題」。

薪水 餐飲業 鼎泰豐

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