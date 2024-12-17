環境部報告：綠領人才起薪中位數4萬元 比整體職缺高8%

綠領人才正搶手。環境部、104人力銀行今公布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年7成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬元，比整體職缺3.7萬元，高出8%；近6年綠領職缺月薪起薪中位數成長14.3%，增幅也高於整體職缺的8.8%。環境部長彭啓明說，當前市場缺工，企業愈完整揭露薪資，愈有助於順利招募人才，也鼓勵求職者大膽談薪水。

彭啓明說，這次環境部依「台灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，整理出淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，再透過104人力銀行累積超過45.8萬家企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，這是全台目前最完整一份動態分析，統計資料橫跨8年。

趨勢報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元，增幅14.3%，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8%。

彭啓明說，和一般職缺相比，綠領人才因為環境專業而享有薪資紅利；若硬底子獲得認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出24%。

其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬元，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬元、高出70%；其次是ISO 14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬元、高出50%；廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬元，比企業揭露月薪起薪中位數3.8萬、高出32%。

彭啓明說，今年近3600家徵才企業有綠領人才需求，平均每月徵才2.2萬人，8年飆速成長3.29倍，人才缺口直追AI需求2.9萬人；由於2025年起，上市櫃公司均應編制永續報告書；2026年起，環境部也將針對溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e以上的電力、燃氣供應業及製造業開徵碳費，因目前僅7%的徵才企業開出綠領工作需求，預估未來五年仍有1到3倍的成長空間。

趨勢報告指出，2024年以電子資訊/軟體/半導體業每月徵才逾4300人最多，其次為一般製造業逾3200人、建築營造不動產業逾2700人、批發/零售/傳直銷業逾2500人、法律/會計/顧問/研發/設計業逾2300人，前五大產業合計需求逾1.5萬人，已占七成的綠領人才需求。8成綠領工作機會集中在六都及新竹縣市，非主管職占99.9%。

主要職務部分，則以環境安全衛生類人員逾3200個工作機會最多，其次為業務銷售類人員逾2900個、工程研發類人員逾1400個、門市營業類人員逾1041個、專案/產品管理類人員逾1029個、位居第5名，竄升速度最快。

彭啓明說，綠領人才專業要求逐漸提高，但科系也逐漸鬆綁，非理工科系或非綠領職人也能跨領域在職進修環保專業證照或課程，切入專案管理、品牌行銷、社群推廣、業務銷售等綠領相關職務。環境部規畫明年成立公私協力淨零綠領培育大聯盟，分區設立北、中、南、東區淨零人力培育中心，預計訓練約3500人次，並針對大專院校在學生、經濟弱勢族群、原住民提供優惠方案。