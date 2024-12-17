快訊

民眾黨4人微笑作證 吳怡萱酸北檢：搞不清楚政治獻金跟商品小物

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

起薪成長近15％ 環境部公布綠領人才就業報告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部與104人力銀行合作完成2024年《綠領人才就業趨勢報告》，發現七成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬元，比整體職缺3.7萬元，高出8%；6年來，綠領職缺月薪起薪中位數已成長14.3%，增幅高於整體職缺的8.8%。環境部長彭啓明指出，當前市場缺工，企業愈完整揭露薪資，愈有助於順利招募人才，同時也分享年薪220至300萬元的綠領薪貴職涯鍍金關鍵字，包括環境專業證照、跨領域、半導體、光電、主管、外派、外商公司等。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「臺灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀集相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，透過104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近8年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8%。環境部長彭啓明鼓勵人才，大膽自信和企業談薪！和一般職缺相比，綠領人才因為環境專業而享有薪資紅利；若硬底子獲得認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出24%。

其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬元，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬元、高出70%；其次是ISO 14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬元、高出50%；廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬元，比企業揭露月薪起薪中位數3.8萬、高出32%。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》，透過104人力銀行「去個人識別化」研究，找出6種綠領人才的職涯路徑，包括：外派並參與建廠稀缺經歷環安廠務、環境專業證照加值原職務、文科生投入ESG領域墊高薪資、軟體開發×碳盤查顧問雙專業π型人才、跨足顧問與產業間的多元主管。

環境部 薪資

延伸閱讀

朱立倫表態力挺 張善政未正面回應選戰話題

營建廢棄物亂倒嚴重 環境部長彭啓明也搖頭：光電場下方竟有鋼筋

台南學甲區工廠地埋爐碴 裸露處將封蓋降低周邊影響

中油七接環評快速過關遭疑 彭啓明：絕無政治指導

相關新聞

環境部報告：綠領人才起薪中位數4萬元 比整體職缺高8%

綠領人才正搶手。環境部、104人力銀行今公布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年7成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬元...

羨慕同事「職場巨嬰」還坐領高薪…網點1技能是升官重點

明明都是成年人，工作卻處處無法自理，行為如什麼都不懂的嬰兒般被稱為「職場巨嬰」。近日有網友發文抱怨，表示羨慕身邊的職場巨嬰，只要用嘴巴對老闆輸出一頓彩虹屁就可以不用做事領高薪，直呼「我也想當巨嬰啊」。

馬上要離職…她急問「該去吃尾牙嗎」 兩派網友掀論戰

又到了一年的尾聲，許多上班族相當關心尾牙和年終獎金。對此，一名網友分享，自己近期打算做到年底就離職，不過公司卻突然公告12月28日將舉辦尾牙，讓她相當猶豫該不該出席？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

扛不住！他做高級社區「日間保全」不到一周崩潰：根本受氣桶

社區保全工作內容複雜，高級社區細節更是繁瑣。一名網友分享前些日子擔任保全的崩潰經驗，雖然只做了一週，但仍然發誓「永遠不會再踏入日間保全這份工作」，他指出日間保全除了要學會基本工作內容外，還要記住所有住戶，更讓他委屈的是不時還要擔任主管、住戶的受氣桶，直呼做得再好也會被罵，貼文曝光引起網友熱議。

好想躺平！35歲求體驗人生的爽缺 網激推「這一職」：想做就做

什麼都漲就是薪水不漲！在這物價上漲的時代，不少年輕人所幸決定「躺平」度過，一名網友在Dcard上發布貼文表示自己35歲已經想躺平了，向網友跪求低時數低壓的工作，打算就這樣平淡簡樸的過生活。

明年想換工作？2025「十大亮點工作」及薪資全都露

根據主計總處公布，今年前10月總薪資平均數為61529元，增幅達4.06%，創下近14年新高，而AI需求火熱，激勵台灣出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。