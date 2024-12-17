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羨慕同事「職場巨嬰」還坐領高薪…網點1技能是升官重點

聯合新聞網／ 綜合報導
羨慕職場巨嬰爽領高薪，網點1技能要強。 示意圖／ingimage
羨慕職場巨嬰爽領高薪，網點1技能要強。 示意圖／ingimage

明明都是成年人，工作卻處處無法自理，行為如什麼都不懂的嬰兒般被稱為「職場巨嬰」。近日有網友發文抱怨，表示羨慕身邊的職場巨嬰，只要用嘴巴對老闆輸出一頓彩虹屁就可以不用做事領高薪，直呼「我也想當巨嬰啊」。

原PO以「你們遇過職場巨嬰嗎」為標題在Dcard發文，表示有時候很羨慕「職場巨嬰」，什麼事情都不用做就能討老闆的喜歡「爽爽坐在那邊出一張嘴都不用做事情，還能爽爽領比別人多的薪資」，委屈地喊大喊「好討厭喔」。

貼文曝光後吸引不少網友共鳴，「超多的，而且幫忙還理所當然，連謝謝都不會說」、「以前皇帝底下都會有些宦官了，這是亙古不變的習俗，只能習慣了」、「超多的，還沒斷奶的快回家找媽媽好嗎」、「有耶，已經工作幾年了。同一個問題還要問5個同事，然後假裝是自己做的」。

不過也有網友指出，能夠成為「職場巨嬰」其實要有一定的實力，「巨嬰通常是老闆心腹，自然什麼事都不用做就可以領高薪，但想要當巨嬰，也要會些拍馬屁的能力」、「很多老闆都吃這套，因為好聽的話誰會不喜歡聽」、「這種人通常軟實力很強阿，會社交會講話會拍馬屁，台灣的教育環境常常讓人過度著重在硬實力卻忘記軟實力在職場上也很重要」、「妳也想當巨嬰，首要就是怎麼讓老闆開心，馬屁拍的恰到好處」。

巨嬰 職場

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