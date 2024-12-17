馬上要離職…她急問「該去吃尾牙嗎」 兩派網友掀論戰

又到了一年的尾聲，許多上班族相當關心尾牙和年終獎金。對此，一名網友分享，自己近期打算做到年底就離職，不過公司卻突然公告12月28日將舉辦尾牙，讓她相當猶豫該不該出席？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「要提離職還要去吃尾牙嗎？」為題，指出自己是社會新鮮人，11月才剛錄取第一份正職工作，但因為工作壓力大，打算做到年底就要離職，沒想到公司近期卻公告12月28日將舉辦尾牙活動，讓她相當猶豫要不要參加。

這名網友進一步說明，如果參加尾牙，可以離職前一天再告知公司嗎？同時也好奇應該提前多久向公司預告離職？

貼文一出後，不少網友都表示「我去年提完離職照參加照抽獎，哈哈」、「我只能說，吃完尾牙隔天提離職，本人是有經驗的」、「有得吃就吃，我就是臉皮很厚，沒辦法我也要生存」、「工作不到3個月沒有離職預告這件事，想要的話可以馬上走，根本不用待到尾牙」、「我11提離職，13交接完成，13當天晚上尾牙我有去吃還有抽獎」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我不會去耶，反正沒滿1年應該沒有抽獎機會」、「我本身不喜歡那種場合，所以能不去就不會去」、「如果想吃尾牙又不太好意思，可以選擇做到過完年，反正1月底就過年了」、「不去，因沒滿一年，抽獎沒你的份，只有看人抽的份」。