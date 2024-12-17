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扛不住！他做高級社區「日間保全」不到一周崩潰：根本受氣桶

聯合新聞網／ 綜合報導
他擔任保全僅一周崩潰離職，爆事情雜還要當出氣筒。 示意圖／本報資料照片
他擔任保全僅一周崩潰離職，爆事情雜還要當出氣筒。 示意圖／本報資料照片

保全工作內容複雜，任職在高級社區要注意的細節更是繁瑣。一名網友分享前些日子擔任保全的崩潰經驗，雖然只做了一週，但仍然發誓「永遠不會再踏入日間保全這份工作」，他指出日間保全除了要學會基本工作內容外，還要記住所有住戶資訊，更讓他委屈的是不時還要擔任主管、住戶的受氣桶，直呼做得再好也會被罵，貼文曝光引起網友熱議。

原PO在Dcard表示之前有一陣子處在失業期，在朋友的推薦下去應徵了中等規模的高級社區，當時主管以沒經驗為由開出288hr/39K薪資，因為當時處於失業恐慌，他也就答應了下來。沒想到實習兩天後就是噩夢的開始，除了被要求記住150戶主要進出人員的臉、姓名、登記郵件和包裹，社區規則還有管理社區領貨、現金簿等，這些基本項也得學會。原PO表示那幾天幾乎都沒有在滑手機，不是看著監視器就是在寫社區的SOP和留意大廳動態，結果只被社區經理罵說都沒在學習做事，巡邏動作慢。

除了主管，他也被住戶找碴，有住戶曾投訴原PO一直盯他們看，讓他覺得有夠莫名其妙，還有住戶打對講機反應樓上住戶抽菸要保全去反應，問了是哪戶卻被嗆「我哪知道就被掛斷」，事後再被罵不會做事。還有出去請臨停的車輛挪位子以免佔用整條臨停路被車主嗆聲，結果也沒移動車輛又接著被主委罵不會指揮交通。曾經有住戶要搬入社區要求從地下停車場讓搬家公司可以直接用電梯把家具運到樓上，但社區規章是禁止搬家車進地下停車場，所以被新住戶在大廳罵了一個小時，因為一樓有個階梯，從一樓搬家具上樓她要多付錢。

原PO還想到有一次社區的火警系統突然大響，跑去發報現場看無異樣，回來關閉受信總機卻被罵「為什麼警報無緣無故響了」、「你不在位置上有什麼奇怪的人，跑進社區怎麼辦」，除了以上經驗還有許多荒唐故事，更離譜的是以上這些事只是他一周所經歷的一半。精疲力竭的他第二周就跟保全公司提離職，他無奈抱怨「保全事情很雜，每個人都把你當空氣，但出事又要你自己一個人扛」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「真的辛苦了，感覺你工作應該算很認真」、「出事保全扛沒事罵保全」、「我們這邊都是保全比住戶兇，學學那些老阿北」、「我們社區有很多住戶可能就是有錢太閒吧，以前我們白天的保全也因為沒背景就被弄掉好幾個，很慘」、「社區真的一堆鳥事，住戶都覺得繳那一點點管理費，你就是他的狗」。

保全 失業

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