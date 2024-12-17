好想躺平！35歲求體驗人生的爽缺 網激推「這一職」：想做就做
什麼都漲就是薪水不漲！在這物價上漲的時代，不少年輕人所幸決定「躺平」度過，一名網友在Dcard上發布貼文表示自己35歲已經想躺平了，向網友跪求低時數、低壓的工作，打算就這樣平淡簡樸的過生活。
原PO表示35歲的自己已經想躺平放棄努力，目前單身沒放貸，想問有哪些工作可以開心做，體驗人生就好，他希望找一天只需上班六小時內的「錢少事少低壓工作」，認為就這樣節儉平庸的活著也不錯。
網友在貼文下紛紛回覆「兼職的都蠻輕鬆的，而且不用負責任隨時可以跑，可以看什麼喜歡隨便找」、「大夜保全，找可以玩遊戲睡覺的」、「你可以去工地體驗人生」、「24小時開直播吧，如果你不是很在意個人隱私的化」。
而在留言區可以發現，外送是不少躺平族的首選「去外送吧」、「跑外送，UBER想上線就上線想休息就休息」、「外送，保全是首選。提早退休」、「自宅警備員、保全、外送員、清潔工」。
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