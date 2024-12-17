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綠領人才「鍍金」 起薪中位數已達4萬 較整體職缺高8%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

淨零轉型已成企業成長新動能，居中關鍵的綠領人才薪資行情也跟著「鍍金」。根據104人力銀行17日發布的《綠領人才就業趨勢報告》顯示，2024年，七成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬，比整體職缺3.7萬，高出8%；六年來，綠領職缺月薪起薪中位數已成長14.3%，增幅高於整體職缺的8.8%。

《綠領人才就業趨勢報告》由環境部與104人力銀行合作完成，今日上午由環境部長彭啓明親自發表，雙方並簽署「綠領人才策略合作備忘錄」。

環境部長彭啓明指出，當前市場缺工，企業愈完整揭露薪資，愈有助於順利招募人才；年薪220~300萬元的綠領薪貴職涯鍍金關鍵字，包括：環境專業證照、跨領域、半導體、光電、主管、外派、外商公司等。

《綠領人才就業趨勢報告》，由環境部依「台灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀相關部會提供戰略關鍵字，包括：淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，透過104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近八年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。

趨勢報告指出，最近六年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8%。

環境部長彭啓明鼓勵人才，大膽自信和企業談薪。和一般職缺相比，綠領人才因為環境專業而享有薪資紅利；若硬底子獲得認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出24%。

其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬、高出70%；其次是ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬、高出50%；廢水處理專責人員合格證書(包含甲級、乙級)，求職者月薪中位數5萬，比企業揭露月薪起薪中位數3.8萬、高出32%。

淨零 薪資

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