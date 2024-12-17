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公司沒年終爆離職潮 上班族現身說法：離職率大概有30%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為上班族示意圖，照片中人物與新聞無關。聯合報系資料照
圖為上班族示意圖，照片中人物與新聞無關。聯合報系資料照

公司沒有年終爆發離職潮是真的！yes123求職網公布「年終獎金尾牙計畫調查」，上班族Polly現身說法，回想有一年，在食品製造業擔任船務，任職1年後，被告知公司因業績太差，導致沒有年終獎金。原本預期至少會有一個月的年終，辛苦了一整年，說不發就不發，內心感到非常不平衡。難怪年後公司開始出現離職潮，估算一下離職率，大概達到30%。

Polly也開始想盡各種辦法讓自己增加一點收入，她幸運地找到一間日式海鮮料理餐廳，兼職擔任某企業尾牙的外場服務生，時薪185元，額外1480元入袋。只是在打工過程中，看著別人大啖海鮮，不斷喊著加碼、安可，覺得很心酸，最後還拖著一身疲憊回家。

有回公司舉辦尾牙活動，地點竟然就在辦公室內，Polly剛入職後曾聽前輩說過，以往尾牙都是兩天一夜的外地旅遊，甚至招待同行的眷屬。但那年公司僅點了一些速食炸物、手搖飲料、啤酒，完全沒有尾牙表演，每位員工桌上放個小餐盒，裡面有幾樣麵包、小蛋糕，聊勝於無更吃不飽。

而且抽獎獎品很誇張，幾乎都是公司即期保養品。雖然Polly自己有抽到，但後續轉贈給其他同事，之前就曾「強塞」即期保健食品當三節獎金，等於硬逼員工消化公司庫存。

相較過去Polly在科技業、貿易業任職，尾牙吃的是高檔飯店合菜、西式buffet，以及豐厚的3C產品當成獎品，員工上台玩遊戲獲勝有獎金；她也領過近8萬元年終，甚至還曾抽到一台價值三萬多塊的液晶電視，以及拿過現金一萬元的紅包。

Polly也透露，現職公司已預告明年元月份舉辦尾牙，自己期盼可以拿到兩個月年終，以及有精采的尾牙抽獎品項。

上班族 尾牙 年終獎金 離職

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