台北夢破碎？他嘆「年輕人北漂划算嗎」 網分析：薪資外還有1關鍵

過去不少人會為了優渥的薪資、更好職涯發展，離鄉背井來到台北打拚，不過今非昔比，在這個萬物齊漲，唯獨薪水不漲的時代，台北的高物價、高房租也令不少外縣市的青年卻步。近日就有網友發文，表示自己從小嚮往在台北生活，大學也就讀北部的學校，不過實際體驗卻發現在台北生活開銷大，且就業市場早已飽和，讓他不禁疑問「現在的物價、房租，去台北追求真的划算嗎？」

這位網友在Dcard發文指出，自己在千禧年出生，從學生時代總會耳聞人們嚮往到台北工作，但他忍不住疑問：「十幾年下來，到我出社會了，現在的物價、房租，去台北追求真的划算嗎？」原PO分析，台北的就業市場早已飽和，不像過去有這麼多機會、做久就能一路升遷，考量物價、月薪、房租等，現在年輕人的薪水光是繳房租就有困難；他也透露自己曾有「台北夢」，大學因此就讀北部的學校，不過實際體驗卻發現在台北生活開銷很大。綜上所述，原PO不禁感嘆：「當然有能力的還是大有人在，我只是想說：『不是人人都適合上台北』」。

貼文發布後，眾人紛紛討論起「北漂」的優劣，指出在北部工作的益處，「資源都在大城市，不去也不行」、「我在台北年薪120萬，在台中年薪70萬」、「在南北都做過餐飲業跟醫療業，除了台北薪水好一點，我在意的是台北比較符合勞基法，南部老闆真的很會用人情壓力騙一些不懂的人（不是全部但我遇到是這樣啦）」、「很多人來台北不是來賺錢的，是來享受生活的」、「北漂在台北賺得較多，但房價也高，很難落地生根。回家鄉中南部房價雖然相較低，但賺得少且發展性較差，形成一種進退兩難的窘境」。

也有人持反對意見，表示若薪資不高，就沒有北漂的必要，「北漂真的成功的沒幾個，看過很多都漂不動了回家鄉的」、「台北就是薪資高、物價高，所以如果薪資不高，不建議來台北吧，有本事的話，能遠距也是不錯的選擇，畢竟依物價來說，台北只差墾丁一點點」、「個人覺得北漂領不到4萬以上就別去了，房租跟伙食費會很辛苦又存不到什麼錢，不如老老實實待在老家」、「如果你在雙北區域沒辦法穩領5萬以上，一律不適合在雙北上班吧，除非你不用房租，會比較推薦去其他直轄市了」。

除了薪資成為基本考量以外，網友也建議可以從「工作產業」來評斷，「看產業吧，有些產業在台北以外的機會偏少，勢必還是得到台北或雙北」、「有前景能累積的工作，還是台北機會多，低門檻的工作確實不需要到台北」、「薪水漲幅高的留北部吧。科技、外商、金融、法律，基本上你想得到高收入且總部大多在台北的，就往台北發展唄。在台北薪水沒6萬基本上都很難過好日子，百萬勉強堪用，要買房你沒個200（萬）以上基本無望」、「外商、金融業總部、科技業（南港、內湖軟體園區）以上這幾種比較需要來台北吧，如果你只是來台北搖飲料、端盤子、刷載具，那真的不用來了，房租就壓垮你」。