他怨整年「爆肝」加班津貼領到18萬 網分析：你領得非常高了
年底許多人在期待年終獎金的到來，日前有位網友算了一下他今年的總加班時數，發現今年加班了「360小時」，總加班津貼為18萬元，因此他拋問「這樣加班費划算嗎？」對此，有其他網友客觀分析，「你這樣平均一天大概加班1-2小時，划不划算就看你覺得值得嗎？每個人的機會成本不同」，也有人直言，「你領得已經非常高了」。
一名網友在Dcard發文表示，他目前在彰化的化工廠工作，算了一下到12月底的輪值班表時數，發現「今年總加班時數為360小時，總加班費夜班津貼為18萬」。原PO解釋，「我們的夜班輪值是指日班上完上午7時到下午4時，去掉中午休息一小時，從下午4時留下來加班到晚上7時的時間」，他好奇問，「操勞賣肝的人生，有人一年加班時數也是這麼多的嗎？」
文章曝光後，有許多網友回應，「這算賣什麼肝？你這根本養生工廠，我也化工廠，一個月加班100小時以上，一個月加班費3萬，不含夜點費，跟當初說的不一樣」、「平均一天加班1至2小時還好啦，划不划算看你覺得一整年的額外付出值不值得這18萬啊，每個人機會成本都不一樣，像我薪水不高，就能不加班就不加班囉」、「公務員一個月加至少70小時，1年大約860小時，加班費1年15萬8千元，你領得已經非常高了」。
根據勞基法規定，雇主延長勞工的工作時間，要依照以下標準加給：
1. 延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給1又1/3以上。
2. 再延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給1又2/3以上。
3. 工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。
勞動部也有提供加班費試算系統，民眾可以透過該系統試算加班費。
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