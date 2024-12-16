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高中職學歷能做什麼？29歲男待轉職 過來人建議：可做業務

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友學歷是高中職畢業，詢問網友們能從事什麼行業？示意圖／Ingimage
一名男網友學歷是高中職畢業，詢問網友們能從事什麼行業？示意圖／Ingimage

人到中年想要尋求轉職時，難免會遇到諸多困難。一名男網友發文求助，他的學歷是高中職畢業，之前一直在連鎖餐飲業工作，但薪水不漲因而選擇離職，有送過外賣但擔心沒未來，於是詢問網友：「有沒有網友可以推薦什麼工作呢？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己高中職學歷，之前在連鎖餐飲業工作好幾年，因為薪水一直沒漲的關係，去年（2023）選擇離職，離職後邊跑外送邊思考自己的未來，不知不覺也跑了一年。

原PO表示，雖然跑外賣的薪水不錯、時間自由，一天跑8到10小時，一個禮拜休息一天也能有6到7萬，但總覺得這個行業「沒未來」，也不太喜歡這種工作環境，現在看求職網覺得很迷茫，不知道該做什麼工作，不太想繼續做餐飲業，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友推薦可以嘗試「業務」或其他行業，「其實可以考慮業務，如果不排斥社交，薪水彈性的多又不會被關在一個定點工作」、「餐飲轉職，以我所知就這幾樣：業務、職業駕駛、找其他技術職學習；如果不是討厭餐飲業的話，回去做可以挑真正有制度、能學技術的地方待」、「或者要去當水電工嗎？我家做這個的薪水很不錯」。

也有網友分享自己的經驗，「我也是餐飲起頭的，但餐飲真的不是我想要的，就去當保險業務了。任何工作都有好壞，如果只是為了賺錢，可能選擇業務蠻痛苦的，不過還好我有選擇接觸這塊，能協助客戶完成很多人生規劃事情」、「我也是29歲，前陣子被資遣了，也一樣很迷茫，但突然我覺得人生沒有所謂的一定，覺得你可以先存到一定的金額後再換跑道耶，畢竟要找到高薪又自由的很難」。

求職 職場

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