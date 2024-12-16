電腦繪圖師60歲轉行 善用貸款圓夢創業當木作達人
電腦繪圖老師陳誌誠，工作之餘愛木作成癡，一直想開家精心手作木製品店，65歲的他毅然決然申請勞動部微型鳳凰創業貸款，於嘉義縣竹崎鄉創立「蒔木工坊」專營療癒與實用兼具的木作文創商品，憑著好手藝，不僅店內業績穩定成長，甚至到巴黎參加設計展，深受外國買家好評，一圓創業夢想。
曾在台北科技大學當了多年3D電腦繪圖講師的陳誌誠說，會喜歡上木作是因為「木頭總是給人一種質樸的感受」，他提到當初會接觸木作是因為教學上的需要，想將理論與實務經驗結合有助教學，後來就參加勞動部雲嘉南分署的裝潢木工職訓課程，從基礎學起，也在那個時候對木作產生興趣，為創業埋下種子。
後來陳誌誠被學校委派到北科大木創中心服務，結識許多資深優秀的木工師傅，結合其設計專長，共同開發出許多文創藝品，並獲得許多比賽佳績及產品專利，4年前陳誌誠決定整修店面，結合教學、DIY及商品服務，成立「蒔木工坊」，向勞動部申請創業貸款，希望推廣木工產業，讓更多人認識木作產品。
陳誌誠表示，他的作品不僅是裝飾品，也有療癒功用，不同的木材和紋理，可讓每件作品散發不同氣息，帶給消費者溫暖和愉悅感，且成品幾乎都是利用木材餘料製作，環保又不浪費，處處可見他對木工的堅持與用心經營的信念。
目前蒔木工坊最夯的文創商品就屬「森菇鳥影音樂鈴」，該產品運用台灣樟樹製成，外觀為飽滿的半圓形，曲面造型與加工讓材料與紋理顯得與眾不同，同時利用磁力和平衡機制，讓上方飾件像愉悅小鳥鳴唱般躍動，搭配雨夜花的音樂鈴聲，是結合嗅覺、視覺、觸覺及聽覺的療癒小物，深獲消費者喜愛，去年參加巴黎設計展大獲好評，至今累積銷量已超過上千個。
陳誌誠說，「要找有興趣的產業深耕」，創業要了解市場的風向，同時也要有時間與資金成本概念，建議想創業朋友，不妨利用政府資源，除有專業顧問諮詢，還可解決資金、技術及經驗上的不足；對於未來，他還想到非洲做志工，教導當地小朋友手作木工商品募資，藉此改善生活，也培養一技之長。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，微創鳳凰貸款最高額度200萬元，低利率、免保證人、免擔保品、前2年還免利息，另搭配免費創業入門到精進的多元課程，更有輔導顧問全程陪伴，能讓民眾在創業路上不孤單。近3年分署已成功協助超過350人創業當老闆。
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