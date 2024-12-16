理財？旅行？都不是！ 上班族年終獎金三大用途出爐

年底已屆，又到了發放年終獎金時刻，勞工對於領獎金和吃尾牙，內心的期待又是如何？ yes123求職網「年終獎金與尾牙計畫調查」顯示，有92%企業表示會發放年終獎金，但只有76%勞工預估有年終拿，不過有四分之一勞工看好今年年終金額會增加。如果拿到年終獎金，上班族規劃前三大用途分別是：存起來、孝敬父母長輩及還貸款。

yes123求職網調查顯示，合計75.9%的上班族預估自己將在「蛇年農曆前」，領到2024年的年終獎金，不但超過去年的70.9%，更創下12年以來的「新高」水準。其中有51.8%認為，「不論業績如何，公司歷年來都有年終獎金」；還有24.1%則認為，「因為公司業績成長」。

這也代表有24.1%的人，預估自己將「領不到」年終獎金，原因又分為：11.9%屬於「因為公司業績衰退」；4.9%屬於「因為任職時間未達標準，無法領年終獎金」；4.2%屬於「因為屬約聘、派遣、計時人員」；3.1%屬於「因為自認考績未達領年終獎金的標準」。

至於估計能領到的人當中，又有25%透露，金額應該會「比去年多」；另外有15%卻表示，「比去年少」；其餘認為維持「相同的」，則佔了60%。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(43.3%)、「孝敬父母長輩」(41.1%)、「用來還貸款」(39.1%)，以及「拿來發紅包」(37%)、「國內旅行」(32.6%)。

其餘的獎金用途，又還有：「投資理財」(30.6%)、「出國旅行」(23.1%)、「買3C產品」(20.2%)，以及「吃豪華大餐」(14.5%)、「買車」(13.3%)。

若覺得年終獎金不理想，也有66.8%的人表示「會萌生辭意」。對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：38.5%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；34.2%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；27.3%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

談到如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。

首先在「投資本金」部分，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富。

「非基本生活支出」算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比率不能過高(過半)。

至於「急用準備金」，就是應付生活中的各種突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。