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發IG抱怨「尾牙爛」慘遭同事轉發高層！他被痛罵丟工作 老鳥搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享同事在IG抱怨尾牙，遭洩密後被公司開除。 示意圖／Ingimage
一名網友分享同事在IG抱怨尾牙，遭洩密後被公司開除。 示意圖／Ingimage

2024來到年末，不少公司行號籌辦尾牙以慰員工們一年來的付出。近日有網友在Dcard透露同事尾牙時被指派擔任主持人，後續將心中不滿在Instagram上發文抱怨，沒想到慘遭洩密，被高階主管得知，如今淪落到被開除。不少網友看了搖頭直嘆「下班不認識，是第一天出社會喔」。

原PO表示最近尾牙，同事被要求擔任主持人，因為尾牙體驗不好，所以發限時動態抱怨，結果慘被其他同事捅刀洩密，將限動轉發給高階主管。據他瞭解，同事不只被罵得淒慘，更是直接沒了工作，找了新公司。

貼文曝光後，不少網友建議跟同事「下班不認識」保持距離，「不要跟同事有任何私下往來，包含社群媒體」、「沒可能給同事IG的啦，有賴（LINE）就不錯了」、「以前就有很多類似的事情發生，像是請病假，結果被公司發現在臉書打卡出去玩什麼的」、「做人就是低調再低調，才能明哲保身」。

也有網友大讚同事做法，「很棒啊！連主持人都請不起的公司，要員工自己充當主持人，吃力不討好，尾牙很爛還不能講喔？講了就要不爽的真的不用待」、「貴公司風氣真差，辦得爛又不能說，多玻璃心啊」。

同事 尾牙 限時動態

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