逾九成企業將舉辦尾牙 創12年新高

歲末年終將至，對員工而言，除了拿到年終獎金外，也非常期盼公司舉行尾牙活動。由yes123求職網調查發現，有高達八成四的上班族認為，舉辦尾牙，有激勵員工的效果。同時還有44.1%的人透露，如果公司「沒有」舉辦尾牙，會因此萌生辭意。

本次調查也發現，90.2%的企業透露，在蛇年農曆年前有計畫舉辦尾牙，比例高於去年的88.4%，更創下12年來新高。在計畫舉辦的企業當中，又有58.2%預估，尾牙預算是「持平」的；有36.6%的企業表示，預算比去年「增加」；表態「減少」的，僅佔了5.2%。

調查更顯示，企業如果有計畫舉辦尾牙，這當中的63.3%透露，「有尾牙抽獎活動」，同時「最大獎」的價值：39.4%屬於「千元等級」；36.9%屬於「萬元等級」；19.4%屬於「十萬元等級」；4.3%屬於「百萬元等級」。

詢問心中「最想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序有：「現金」(67.9%)、「智慧型手機」(44.7%)、「汽車」(43.8%)，以及「百貨禮券」(36%)、「機車」(35.2%)。

還有第六到第十名，又分別為：「機票」(30%)、「超商禮券」(23.6%)、「平板電腦」(22.6%)，以及「餐飲現金券」(21.5%)、「珠寶鑽石、黃金」(16.7%)。

相反的，上班族「最不想得到」的尾牙獎品，在可複選狀況下，前五名依序為：「米油鹽、調味醬料禮盒」(40.4%)、「公司自家產品或服務」(39.6%)、「塑身、健身體驗券」(38.4%)，以及「茶葉禮盒」(33.6%)、「美容護膚體驗券」(32.6%)。

至於第六到第十名，又分別是：「化妝品、保養品禮盒」(26.7%)、「果汁機、食物調理機」(25.9%)、「廚具、鍋具」(24.9%)，以及「火烤兩用鍋」(23.3%)、「自行車」(22.4%)。

有許多人更希望能在尾牙時中大獎，yes123求職網調查也發現，有七成四(74.2%)的上班族透露，「曾經在尾牙時中獎過」；而且估計中過「最大獎」的價值，平均為12,520元，算是不無小補。

即使在尾牙時抽到獎，上班族並非通通感到幸運、開心。其實大家「最擔心」得到的獎品類型，在可複選狀況下，依序為：「生活上完全不會用到的」(69.3%)、「自己還要倒貼金錢的」(57.5%)、「庫存品、滯銷品或股東會贈品」(52.7%)，以及「使用期限快到的」(42.4%)、「很難轉賣或變現的」(40.2%)、「侵犯個人禁忌或覺得觸霉頭」(35.6%)。

還有在可複選狀況下，針對整個尾牙活動，有87.5%的上班族，最期待「抽獎的獎項」；還有80.2%的人期待，「老闆上台宣布加薪，或加碼年終獎金」；也有41.3%期待「與同事同樂的氣氛」；還有35.1%期待「用餐的菜色」；以及有18.8%則期待「表演活動」。

可惜也並非所有吃尾牙的經驗都很愉快！像是上班族「最討厭的」十大NG尾牙情境，在可複選狀況下，前五名分別為：「老闆或主管致詞冗長」(67.7%)、「抽獎獎項不如預期」(53.5%)、「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」(46.8%)，以及「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」(42.8%)、「抽獎獎項大小，有年資、職務限制(區別)」(36.9%)。

而在第六到第十名的「尾牙窘境」部份，又依序分別是：「隔天是上班日，不能盡興參與尾牙」(35.9%)、「表演活動無聊」(34.7%)、「尾牙活動時要值班，或有公務要忙」(33.6%)，以及「被要求向老闆、主管乾杯致意，並發表年終感言」(32.4%)、「與不喜歡的老闆或主管同桌」(31.3%)。

上述「年終獎金與尾牙計畫調查」，是由yes123求職網於2024年11月26日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於企業部份，有效問卷共1,066份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。