尾牙最愛表演藝人 連續12年奪冠是他們

年底進入企業辦理尾牙高峰，yes123求職網調查發現，今年有90%企業會辦尾牙，創下12年來新高，出席尾牙，除了有吃又有拿，還不忘有表演可以欣賞，此次調查顯示，今年最愛的藝人表演仍由五月天奪冠，連續12年奪得最受歡迎尾牙藝人殊榮。

yes123求職網調查問到上班族對於尾牙邀請藝人表演，今年上班族最期待的「歌星、明星」，在可複選狀況下，前五名分別是：「五月天」(37.7%)、「Energy」(36.8%)、「蔡依林」(35.8%)，以及「伍佰」(30.6%)、「張惠妹」(29.6%)。

第六到第十名的藝人，則分別為：「S.H.E」(28.6%)、「周杰倫」(27.3%)、「玖壹壹」(21.8%)，以及「A-Lin」(21%)、「林俊傑」(20%)。

尾牙宴的靈魂人物，還有負責串場與炒熱氣氛的主持人，對上班族來說，今年最期待的「尾牙節目主持人」，在可複選狀況下，前五名分別為：「吳宗憲」(34.7%)、「曾國城」(33.9%)、「Lulu(黃路梓茵)」(33%)，以及「小S」(31.1%)、「陶晶瑩」(30.1%)。

歌壇天團「五月天」在尾牙藝人表演組的調查排行榜，更是獲得「十二連霸」殊榮。至於綜藝天王「吳宗憲」，則在尾牙主持人組的調查排行榜，取得了「二連冠」。

另外合計有四成八(48.2%)上班族表示，在尾牙活動時，「曾經上台表演過」：其中36.6%屬於「有領到紅包或獎勵」；以及11.6%屬於「沒有領到紅包或獎勵」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於正式「邊境解封」超過兩年，因此隨著疫情降級，企業舉辦尾牙的意願已恢復常態。

楊宗斌也不忘提醒雇主，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫他(她)們一定要出席，或者再花時間準備上台表演。而畢竟營運已擺脫前幾年的疫情衝擊，開始重回成長軌道，如果經營者選在尾牙宴上信心喊話，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心或激勵士氣，更有助於提高忠誠度。