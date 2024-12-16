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科技業狂加班又考績差 他轉職傳產「薪水減半」仍開心：聽自己的聲音

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友從科技業離職後進到了傳產化工業，薪水雖低但比較開心。示意圖／Ingimage
一名男網友從科技業離職後進到了傳產化工業，薪水雖低但比較開心。示意圖／Ingimage

科技業」在多數人的印象中是高薪、體面的行業。一名男網友發文，他畢業後去了科技業，時常加班考績又被打低，離職後進到了傳產化工業，薪水雖低但比較開心，讓他感嘆：「要聽從自己的聲音，有健康的心態更重要」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己畢業後，因為身邊的親朋好友都在科技業，他也擠身進入科技業工作，雖然第一間公司的前輩和老闆都不錯，但他因為不熟悉工作的緣故，經常要弄到半夜11點、12點才走，且因為老闆對他的專案不滿意，把他的考績打低，讓他果斷離職。

原PO表示，他現在在傳產化工業工作，雖然薪水只有科技業的一半，但過得比較開心，不用擔心睡不好，即使身邊的人都勸他薪水太低、環境差，但他還是決定跳脫以往的環境，並認為：「有健康的心態才能面對未來一切變化」。

此文一出，也有不少網友認同健康的心態較重要，「身心靈健康才是最重要的，而追求高薪的前提是良好的工作環境」、「工作環境實在太重要了，寧願底薪一點也不要整天在壓力大的環境上班」、「上班只是為了賺錢而已，所以選擇自己最舒服的方式上班即可」。

也有網友提到「考績」的問題，「其實我常常搞不懂，績效有那麼重要嗎？過去的我動不動就是優秀員工，但等到公司前景不在年紀到了，依舊得面對公司縮編的做法」、「只能說打考績這種事情，沒有絕對的公平」。

傳統產業 加班 科技業 考績 職場 離職

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