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仲介強扣移工文件 勞部要罰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

聘雇許可及轉換許可為移工證明自己合法工作的重要文件，移工團體昨至勞動部控訴，該文件長期被仲介把持，被迫「贖回」文件；勞動部表示，已收到兩千多件申訴案，歸還二八一○件，將優化移工轉換專區制度，上網就能辦理轉換雇主。

台灣照顧勞動產業工會理事Ayu指出，指出台灣引進移工已卅多年，但因私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，仲介藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，這些費用經常也被轉嫁到移工身上，等於將移工推入剝削循環。

勞動部跨國勞動力管理組簡任視察李慧芳表示，勞動部辦理仲介公司專案查察，今年至迄今，已查察二五○○多件，列入高風險黑名單有一七五家仲介公司，將訪問五五○個雇主及移工，若查獲違法收費，就會依法開罰。

勞動部 文件 移工

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