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她驚見公司偷開自己位置職缺「沒做錯什麼」 網安慰：資遣也有錢拿

聯合新聞網／ 綜合報導
仍在職卻見公司開自己位置職缺，她焦慮喊沒做錯什麼。 示意圖／Ingimage
仍在職卻見公司開自己位置職缺，她焦慮喊沒做錯什麼。 示意圖／Ingimage

還在職卻發現公司偷開自己位置的職缺！一名女網友近日崩潰上Dcard抱怨，表示發現公司開了自己職務的職缺，明明工作沒有犯下什麼大錯，最多就是曾因為出勤率和人資面談，但已經是過去式而且也有合理原因，讓身為社會新鮮人的她非常焦慮，直呼「不太知道公司到底在想什麼」。

原PO表示，曾經出勤率不佳是因為之前在公司一直被罵，明明不是自己的錯，卻因為其他人的問題承擔，那段時間焦慮症爆發，比以往更常去看醫生請病假，每個月的經痛也會請生理假一次，因此人資曾經和她面談過，對方表示直屬主管有關注到她的出勤不太好，但又安慰她由人資角度看出勤率沒什麼問題，除了焦慮症、那陣子的事跟生理假，其餘都正常。

原PO回憶，面談當時也有開過她位置的職缺，但跟人資聊完後沒多久又關了，這禮拜卻又看到職缺重新開啟，明明工作上沒有犯重大的錯誤，不太知道公司到底在想什麼。她坦言本來就很想明年過年後開始找工作，因為現在的職位是行政助理，薪資扣完實領僅剩三萬，但因為還沒有明確規劃，公司的陰晴不定讓她開始焦慮。

貼文曝光後，網友紛紛回覆提出建議，「當公司開了自己的職缺，而且HR也出面約談時，大家心裡都有數」、「可以找新工作啊，也許新環境會更適合妳，不用太擔心」、「拜託不要再看職缺有沒有開放了，妳越焦慮越沒辦法拿出最完美的一面，怕這個怕那個」、「公司有照資遣流程走就還好，至少妳還可以申請失業給付跟資遣費，還有預告期薪資等等」、「被資遣也不錯，只是妳可以加減看新工作，騎驢找馬」。

職場 資遣

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