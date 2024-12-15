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不願再陷被剝削的惡性循環 移工提3訴求盼保有聘雇文件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
家庭看護工工會代表Cris說，拿回轉換雇主許可，移工就能透過直聘中心或是新仲介找到工作，但對仲介來說，這意味不能繼續賺移工的錢，因此很多仲介在移工索回轉換雇主許可時，會向勞動部謊稱移工逃跑，讓移工失去在台合法工作資格。記者胡瑞玲／攝影
家庭看護工工會代表Cris說，拿回轉換雇主許可，移工就能透過直聘中心或是新仲介找到工作，但對仲介來說，這意味不能繼續賺移工的錢，因此很多仲介在移工索回轉換雇主許可時，會向勞動部謊稱移工逃跑，讓移工失去在台合法工作資格。記者胡瑞玲／攝影

聘雇許可及轉換許可為移工證明自己合法工作的重要文件，勞動部會將文件發給雇主及移工，但移工控訴這2份文件長期被仲介把持，甚至許多雇主及移工根本不知道這些文件的存在，讓移工無法自由與新雇主締約， 被迫進入「贖回」文件、被仲介不斷剝削的惡性循環；勞動部表示，已優化移工轉換專區制度，不需持有文件，只要上網就能轉換雇主。

移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會並進行抗爭，指出台灣引進移工已30多年，絕大多數移工卻不曾保有自己的聘雇許可及轉換許可等文件，紛紛高喊「WE NEED OUR EP AND TP, BROKER SUCKER」口號。

移工團體要求，勞動部在發出聘僱許可、轉換雇主許可等文件時，需以簡訊或電子郵件通知移工，並交由移工自行保管，不得由仲介或雇主保管或扣留；勞工主管機關執行移工入國或到職訪視時，需確實確認移工有自行保管聘雇許可、護照、居留證等文件及證件；提高並落實違反者的罰則。

台灣照顧勞動產業工會理事Ayu指出，私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，並藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，這些費用經常也被轉嫁到移工身上。換言之，移工經常被迫支付費用「贖回」本應無條件擁有的文件，這樣的作法等於將移工推入殘酷剝削的循環。

家庭看護工工會代表Cris說，拿回轉換雇主許可，移工就能透過直聘中心或是新仲介找到工作，但對仲介來說，這意味不能繼續賺移工的錢，因此很多仲介在移工索回轉換雇主許可時，會向勞動部謊稱移工逃跑，讓移工失去在台合法工作資格；依就業服務法規定，禁止扣留移工證件，但移工透過1955申訴要取回文件時，地方勞工主管機關不但不開罰，還放任仲介不歸還給移工，儼然是仲介剝削的幫凶。

台灣移工聯盟陳容柔表示，現任勞動部長洪申翰在擔任立委期間，多次要勞動部改善移工文件及證件被保管的情形，甚至在剛上任接受媒體訪問時，也曾說過「買工費」就是不當仲介的剝削行為，減少剝削對雇主以及移工都有好處，因此，聯盟向部長喊話捍衛自己的主張，正視仲介「假保管、真索費」的亂象。

勞動部跨國勞動力管理主簡任視察李慧芳表示，針對扣留文件部分，就業服務法明文規定，不可違反移工意願扣留證件，違者將罰6至30萬元；但如今許多移工拿不到，甚至不知道有文件，因此擬修法改為，不管移工同不同意交由雇主或仲介代替保存，雇主及仲介都不能扣留移工證件。

買工費或文件費部分，李慧芳說，依照規定也不能收取相關費用，違者將罰10至20倍罰則，情節重大者將給予停業處分，目前都請地方政府落實查訪；目前辦理仲介公司專案查察，今年至迄今已查察2500多件，列入高風險黑名單有175家仲介公司，為確實查察實況，將訪問550個雇主及移工，若查獲違法收費就會依法開罰，情節重大者則停業。

對於沒收到文件無法轉換雇主的移工，李慧芳說，2021年起公告移工若要轉換工作，不用提供轉換雇主許可函，移工可用自己的健保卡在網路查詢聘雇情形；今年11月20日起更優化移工轉換聘雇制度，將資訊匯到「移工轉換雇主專區」網站，過去需要仲介或雇主協助轉換，現在移工不僅不用拿文件去公立就業服務處登記，只要上網透過專區就能自行辦理轉換。

至於收到多少扣留件的申訴案件，李慧芳統計，目前收到2000多件申訴案，已請地方政府查察，已經歸還2810件，還有58件需查察。

移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，並高喊「WE NEED OUR EP AND TP, BROKER SUCKER」口號。記者胡瑞玲／攝影
移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，並高喊「WE NEED OUR EP AND TP, BROKER SUCKER」口號。記者胡瑞玲／攝影
台灣照顧勞動產業工會理事Ayu指出，私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，並藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，移工經常被迫支付費用「贖回」本應無條件擁有的文件，這樣的作法等於將移工推入殘酷剝削的循環。記者胡瑞玲／攝影
台灣照顧勞動產業工會理事Ayu指出，私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，並藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，移工經常被迫支付費用「贖回」本應無條件擁有的文件，這樣的作法等於將移工推入殘酷剝削的循環。記者胡瑞玲／攝影
移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，並高喊「WE NEED OUR EP AND TP, BROKER SUCKER」口號。記者胡瑞玲／攝影
移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，並高喊「WE NEED OUR EP AND TP, BROKER SUCKER」口號。記者胡瑞玲／攝影
移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，勞動部代表（右）出面接受移工團體訴願書。記者胡瑞玲／攝影
移工團體今早至勞動部召開「聘雇文件還我 杜絕仲介插手」記者會，勞動部代表（右）出面接受移工團體訴願書。記者胡瑞玲／攝影

文件 移工 雇主

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