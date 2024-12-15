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影／移工要求歸還聘僱文件 要求勞動部杜絕仲介剝削亂象

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣絕大多數的移工從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。記者邱德祥／攝影
桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣絕大多數的移工從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。記者邱德祥／攝影

桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣引進移工已經30餘年，絕大多數的移工卻從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件。數個移工工會及人權團體也到場聲援，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。

家庭看護工工會代表指出，聘僱許可和轉換許可都是由勞動部所發出。聘僱許可載明許可工作的對象、地點及工作期間，是移工證明自己合法工作最重要的文件，居留效期、社會保險等效期都以此為依據。而轉換雇主許可則是移工合法轉換雇主的證明，移工可以持轉換雇主許可與任何有聘僱資格的新雇主締約。但這兩份文件長期都由仲介把持，不僅是移工，連雇主都拿不到，甚至不知道有這些文件存在。

台灣照顧勞動產業工會代表說，私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，並藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，這些費用經常也被轉嫁到移工身上。換言之，移工經常被迫支付費用「贖回」本應無條件擁有的文件。

共同行動團體提出三點訴求，並呼籲現任勞動部長洪申翰捍衛自己的主張，正視仲介假保管、真索費的亂象，要求由政府嚴正禁止保管，建立查核機制以確認移工確實可以拿到這些文件，對於不讓移工拿到文件的仲介，則必須祭出罰則並確實開罰。

桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣絕大多數的移工從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。記者邱德祥／攝影
桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣絕大多數的移工從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。記者邱德祥／攝影
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桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣絕大多數的移工從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。記者邱德祥／攝影

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