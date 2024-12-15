影／移工要求歸還聘僱文件 要求勞動部杜絕仲介剝削亂象

桃園市家庭看護工職業工會及台灣移工聯盟今天到勞動部前陳情，指出台灣引進移工已經30餘年，絕大多數的移工卻從來不曾保有自己的聘僱許可和轉換許可等文件。數個移工工會及人權團體也到場聲援，要求勞動部正視仲介強制保管文件造成的剝削亂象。

家庭看護工工會代表指出，聘僱許可和轉換許可都是由勞動部所發出。聘僱許可載明許可工作的對象、地點及工作期間，是移工證明自己合法工作最重要的文件，居留效期、社會保險等效期都以此為依據。而轉換雇主許可則是移工合法轉換雇主的證明，移工可以持轉換雇主許可與任何有聘僱資格的新雇主締約。但這兩份文件長期都由仲介把持，不僅是移工，連雇主都拿不到，甚至不知道有這些文件存在。

台灣照顧勞動產業工會代表說，私人仲介長期以保管之名扣留移工的聘僱文件，並藉此向移工的新雇主或新仲介索取「買工費」或「文件費」，這些費用經常也被轉嫁到移工身上。換言之，移工經常被迫支付費用「贖回」本應無條件擁有的文件。