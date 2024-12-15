冷眼集／把移工當萬靈丹 政府淪低薪幫凶

疫後缺工已成各行各業常態，舉凡客運駕駛、工程人員等，除了面對同業競爭，還要防止其他業別搶人，業者幾乎想方設法提高待遇、獎金留才，反觀旅宿業去年起多次喊話開放聘用外籍移工，並稱已提高薪資仍找嘸人，但追根究柢仍是調薪幅度不夠吸引人。

客運業者面臨駕駛缺工，將薪資門檻設定在五萬元，積極爭取開放中階人力，反觀勞動部今年八月開放僑外生從事中階房務工作，原先薪資門檻設為三點三萬元，觀光署爭取後，薪資門檻竟降至三點一萬元，討價還價的薪資條件，如何證明業者願意提供「好待遇」？

據勞動部一一二月七月職類別薪資調查統計，排名倒數第四的是清潔及家事工作人員，含建築清潔工、房務人員，月薪僅兩萬九七六三元，連三萬元都不到，明年拍板的最低薪資已來到兩萬八五九○元，即便引進移工也離現行平均薪資不遠，該薪資是如何期待本勞願意投入相同工作。

面對旅宿業缺工，交通部長陳世凱近日稱僅開放僑外生仍不夠，且業者已調高薪資，會繼續與勞動部溝通爭取。但從勞動部統計資料來看，今年八月開放僑外生從事中階房務工作以來，申請人數掛零，凸顯並非僑外生不夠，而是僑外生根本不想做。

事實上，僑外生來台大多希望有更好的發展，如進入台商公司再派駐回母國，並非想在台灣從事藍領工作。旅宿業因各項成本增加，加上國旅熱度消退，無法提高待遇是結構性問題，但政府解決缺工問題缺乏配套，將開放聘用移工當作萬靈丹，此舉恐怕只會成為助長台灣低薪環境的幫凶。