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開放僑外生當房務員 業者：東部僑外生少 看得到吃不到

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
旅宿業缺工嚴重，勞動部開放旅宿業申請僑外生從事中階房務員。 記者周湘芸／攝影
旅宿業缺工嚴重，勞動部開放旅宿業申請僑外生從事中階房務員。 記者周湘芸／攝影

勞動部開放旅宿業申請僑外生從事中階房務員，但至今無人申請，旅宿業者指出，僑外生僅能解決部分區域問題，如東部大專院校數少，幾乎看得到吃不到，且多數僑外生畢業後就返國，或至薪水較高的縣市工作較難留用。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡說，僑外生有限額，且分配區域不均，在全台普遍缺工情況下，僅能解決部分縣市問題，東部大專院校及僑外生不多，能應聘人數較少，西部學校及學生多，多數會留在西部就業，僑外生工作狀況雖穩定，但語言及職前訓練需耗費較多時間，且聘用期限最多一年，期限結束後較難留任。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，旅館業缺工愈趨嚴重，導致每名員工負擔的工作量愈來愈大，台灣人不願意做，業者只能把重心放在外籍人士。

卓倩慧指出，台灣旅宿業職前訓練紮實，許多人完成受訓後，就轉往日韓等薪資水平更高的國家，台灣淪於幫他國訓練人才的地方。

卓倩慧說，觀光旅館目前房務薪資都已達三萬兩千元至三萬五千元，甚至開到四萬元還是沒人要來，不少人批評國內旅館價格貴，但要提供更好的薪資條件，業者就需要有更好的收入。

勞動部 房務員 薪水 薪資

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