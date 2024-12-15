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勞團批觀光署：製造缺工假象 應和業者喊引進移工

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
旅宿業爭取開放引進移工，勞團質疑是製造缺工假象，只想著「給我移工，其餘免談」。 本報資料照片
旅宿業爭取開放引進移工，勞團質疑是製造缺工假象，只想著「給我移工，其餘免談」。 本報資料照片

旅宿業以缺工為由爭取開放引進移工，但勞團批評，政府已經讓步開放僑外生從事中階旅宿業，結果主管機關交通部觀光署反倒不積極作為，應和業者喊引進移工，質疑根本就在製造缺工假象，只想著「給我移工，其餘免談」。

「勞團堅決反對旅宿業引進移工」全國產業總工會理事長戴國榮表示，一旦引進移工將產生破窗效應，其他服務業也會要求比照辦理，整體產業更加低薪化，業者更不需要提高薪資吸引本國人就業，也不需要進行產業轉型升級，或透過彈性工作時間、職務再設計、人機協作等方式來進用中高齡、二度就業女性，「所有事情都不用做，就等著政府開放移工」。

戴國榮質疑，勞動部八月底就鬆綁讓僑外生從事中階房務員，觀光署至今卻連訓練課程都沒開，是部會橫向聯繫有問題，還是觀光署怠惰，好製造出缺工假象。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，過去幾年拚命媒合本國人到旅宿業就業，雇用率卻不高，勞動部妥協開放僑外生，結果觀光署虛應故事，搞到沒業者申請中階房務，又再反過來要爭取移工，可見一開始目的就不在解決問題，只是想要引進移工而已。

孫友聯說，旅宿業、甚至近來又喊想引進移工的服務業，一直以缺工為理由，卻都不正視低薪問題，一再把低薪移工當浮木，但就算用移工，也應該同工同酬，缺工就是要調高薪資，行政院、交通部不該再放任雇主予取予求。

戴國榮呼籲，政府應做國家整體人力資源規畫跟發展，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，若缺工就開放引進移工，此門一開，中高齡、二就婦女，甚至年輕人的就業機會馬上被排擠。

勞動部 房務員 移工 薪資 觀光署

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