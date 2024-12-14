第二屆永齡女力論壇今登場 Stand For HER挺婦女就業

第二屆永齡女力論壇14日於台北三創園區舉行，主題為「Stand For HER挺媽築夢」，邀請九位來自不同領域之專家，針對三大主題「婦女就業創新觀點」、「鄰里社區微創經濟」、「多元時代工作趨勢」對談，提出婦女就業解方，助力媽媽走出精彩新人生。更打造永齡媽媽築夢市集，提供實體平台鼓勵就業婦女販售自製產品、開設手作體驗課程，並有企業代表於現場提供友善職場職缺與分享，展現婦女多元就業更多的可能性。

永齡基金會執行長郭曉玲表示，今年度永齡女力計畫首次舉行「永齡媽媽築夢家」徵件活動，期待助力媽媽們逐夢踏實，以行動實踐她們的就業夢。徵件短短一個月的時間就收到上百件申請書的熱烈迴響；更反應了女性就業的迫切需要；我們也從中看見了女性二度就業的多元樣貌、多元成就。感謝一路上攜手公私部門夥伴、各界專家等組成互助共好的永續生態圈，以不同的資源與功能挺媽築夢。期待未來永齡女力持續攜手各界資源，讓婦女就業共好生態圈更加強大，激勵更多女性實現多元成就。

永齡基金會於2023年起發起「永齡女力」計畫，關注女性就業議題。「2024 永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展」邀約當代女性就業議題的意見領袖專家，分享「婦女就業創新觀點」、「鄰里社區微創經濟」與「多元時代工作趨勢」三大面向的台灣現況與社會趨勢。以先行者角度，探討如何協助婦女就業的具體作法以及未來展望，一同探討在大時代的變遷之下，發掘婦女多元就業的新契機。

「婦女就業創新觀點」：由台灣地方創生基金會董事長陳美伶以地方創生觀點分享回鄉就業女性特點以及對於未來幸福生活定義；婦女權益促進發展基金會副執行長黃鈴翔透過參與世界婦女組織CSW來看台灣婦女就業的優勢；春芽公益創新發展協會創辦人康淑華分享個人創業經驗、受到外部單位協助以及透過傳統工藝扶植女性就業。

「鄰里社區微創經濟」：政治大學民族學系副教授兼政大USR辦公室副執行長王雅萍長期陪伴泰雅族婦女透過織布文化促進地方經濟並兼具環境永續以及文化傳承；好家宅共生文化教育基金會董事長謝昇佑分享鄰里經濟模式如何透過自給自足，強大社區韌性；螢火蟲書屋創辦人葉家豪分享透過培力農村婦女，讓女性就業價值與時間大幅增長。