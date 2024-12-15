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奇葩同事每週請2天病假 拍桌大哭又偷懶！情緒失控竟怪「它」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友遇到奇葩同事責怪咖啡因讓自己情緒失控。示意圖／Ingimage
網友遇到奇葩同事責怪咖啡因讓自己情緒失控。示意圖／Ingimage

在職場上若遇到奇葩同事，可能會為其他人帶來困擾。有一名網友抱怨，公司來了一個怪咖，過了試用期後的行為越來越奇怪，例如每週請病假兩天、去廁所超久、吃飯超久等，甚至抱怨是公司咖啡的咖啡因太重，導致他心悸、情緒失控。其他人直言，「他才來不久而已，資遣費真的很少啦」。

一名網友爆怨公社發文表示，公司來了一個新同事，前三個月很正常，過了試用期後卻原形畢露，包括每週請病假兩天、去廁所講電話非常久、吃飯吃超久、上班突然拍桌趴下大哭、做完事情後用力拍手吼叫「oh yeah！」等。

原PO說，這名同事近日被人資約談，他的表現又變得相當正常，還聲稱是公司咖啡的咖啡因太重，才導致他心悸、情緒失控。原PO說，「現在公司想盡辦法想要怎麼辭退他，可是又礙於好像不能因為情緒問題而開除員工」。

其他人留言，「要處理多的是方法吧，別因小失大」、「才幾個月而己，資遣不用多花太多錢」、「我們公司都用資遣的，有的還是老員工，該給的給一給很難？」、「怪人真的很多，遇到這種的真的很煩惱」、「好離譜的一個人」。

還有網友分享自己公司的怪同事，「我公司新同事跟我說，早上他要送女朋友上班，所以都會遲到10幾分鐘，下午要接女朋友下班，所以要準時下班，上廁所基本是10分鐘起跳」、「我公司還常常有那種今天想上班就上班、不想上班就請假的人，所有事假、病假、家庭照顧假都能請完，這個算小咖啦，還有股票開盤直接消失40分鐘吃早餐當沖」。

同事 咖啡 爆怨公社 病假 資遣

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