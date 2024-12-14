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遇職場霸凌…她被迫離職卻找不到好工作 網友看6點驚喊：根本不用上班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，前陣子因職場霸凌被要求離職，投履歷面試的過程也屢屢受挫，沒想到朋友卻分析6點原因，建議她不用急著找工作。示意圖／Ingimage
一名網友分享，前陣子因職場霸凌被要求離職，投履歷面試的過程也屢屢受挫，沒想到朋友卻分析6點原因，建議她不用急著找工作。示意圖／Ingimage

在職場中若要轉換跑道，你會休息多久呢？一名網友分享，前陣子因職場霸凌被要求離職，投履歷面試的過程也屢屢受挫，沒想到朋友卻分析6點原因，建議她不用急著找工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大家都說我其實不用急著上班」為題，指出在前職場因為被霸凌，被前主管要求自願離職，雖然有打開履歷、參加面試，但年底根本沒有好職缺，讓她相當受挫。

這名網友進一步說明，目前沒有負債、每個月被動收入有5萬元左右、住家裡不用付房租、不需要給家用、家人也沒有強迫要去上班、男友還願意每個月給6000元零用錢，朋友安慰她其實不用急著上班，但她還是相當好奇「大家會建議還是趕快找一個工作，薪水低一點沒關係，還是慢慢找，找到薪水不錯的，工作環境也健康的，再說？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「其實被動收入一個月有5萬，如果沒有太大的物慾，真的算是很夠好好休息一陣子，再慢慢的重新出發」、「被動有5萬…已經可以隨便找養老上班的地方了」、「每個月固定被動收入5萬，住家裡、不用給家用，男友也給零用錢，其實不用上班」、「被動5萬加零用金，無其他支出，其實可以退休了，幹麻工作？」。

不過，也有部分網友給予實用建議，指出「慢慢找就好了，畢竟你有本錢，或是覺得不滿意就直接離職，被動收入5萬還不用給孝親費，是我的話就只會找份半天的兼職」、「每個月五萬被動收入，我就直接不想上班了，去享受人生」、「被動收入五萬而且沒有負債問題，我覺得你先不要亂想比較好，可以去培養一些興趣之類的，再去工作也不急」。

履歷 職場霸凌 職缺 薪水 離職 面試

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