嘉義基督教醫院斥資買摩鐵勞資關係再掀波 工會聲明要求加薪

嘉義基督教醫院斥資3.8億元買「湯野精品旅館」，規畫提供員工住宿休閒，消息曝光勞資係再掀波；嘉基工會聲明，門診新系統倉促上線，造成營運混亂與病患不滿，員工承受壓力，訴求全面加薪、立即改善系統問題，補償員工損失。院方說，薪資調整案進入勞動部仲裁，請工會與各界尊重仲裁結果。

工會說，醫院有資金購地，卻對員工加薪遲遲無共識，長期累積加薪幅度過低，員工難接受，門診新系統未經充分評估直接上線，導致混亂，卻將問題推給基層，缺乏有效因應方案與自省能力，令人擔憂管理效能及未來競爭力。

工會提3訴求：啟動全面加薪，誠實說明財務狀況，提普遍加薪計劃，解決薪資停滯與倒掛問題；立即改善系統問題，高層應公開承擔責任，提修復與改善計劃；補償員工損失，針對管理疏失導致超時工時及負荷，提補償方案，避免不公平待遇。

院方說，近年持續推動多項與薪資和獎金相關措施，疫情期間每年均調增薪資，且因應每年營運結果，即時回饋員工獎勵金，給同仁實質加薪，整體所得優於嘉義醫療產業行情，且用人費逐年增加，人事成本占收入比例50%上下，超過多數醫學中心人事費用占率，照顧員工不遺餘力。

院方所屬法人購置土地地上物，希望提供員工住宿休閒用途，營造幸福職場和積極留任員工的目標，目前計畫仍處初期階段。新資訊系統上線有擬訂妥善配套與因應措施，第一波新資訊系統5日導入門診作業，系統轉換前3個月提供並邀請臨床醫師試用，熟悉新系統介面功能，每周末完整測試。