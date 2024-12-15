加入新創真的好嗎？求職者必知的新創公司優缺點全攻略



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「新創公司優缺點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的新創公司優缺點。

隨著科技、經濟的迅速發展以及社會環境的改變，近年來興起了一股創業熱潮，越來越多人選擇投入「新創公司」，追求創新與自我實現。然而，新創公司雖充滿無限可能，卻往往伴隨著高風險與不確定性。因此，無論是求職者還是創業者，都不妨先了解新創公司的利弊，除了幫助確定職涯方向外，還能在面對挑戰時做好充足準備！

「實務經驗累積快」卻也代表「負擔重」 網讚「彈性工時」為最佳福利

▲ 網友熱議6大新創公司優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「新創公司優缺點」相關話題的討論，可以發現多數人贊同新創公司能「快速累積實務經驗」。由於新創公司通常規模較小，員工人數與部門配置往往十分精簡，因此成員們有機會接觸到多元的工作內容，讓不少曾待過新創公司的網友大讚「可能會比較雜但累積經驗的面向比較廣」、「能同時學習的東西會很多」。

另一方面，多數新創公司以「創新」與「思想開放」為核心特色，致力於在快速變遷的環境中帶來革新，並且成員普遍較年輕，因此經常給人「氣氛較活潑」、「高彈性與自由」的印象。如網友分享「（同事）都很有趣也很好聊，上班氣氛不會很枯燥嚴肅」、「最喜歡的福利絕對是彈性上班時間」，許多新創公司都會提供彈性工時或遠端工作的選項，若喜歡自由不拘謹的工作環境，加入新創團隊無疑是絕佳選擇。

不過相對的，儘管新創公司氣氛多較年輕活潑，正在開發的全新技術或商業模式也擁有無限潛能，但不少過來人指出基於財務上的限制公司狀況「不確定性高」，表示「新創最怕的是突然說收就收」、「哪天金流尬不過或股東不玩，收縮待遇那是很痛苦的」；還有網友表示「新創的高薪是來自風險」，若發現某些職缺待遇明顯高於市場平均，建議做好事前調查。

另有網友提出人力精簡也意味著「工作負擔重、壓力大」，即有網友抱怨自己「70K做10人份工作」、「薪水低又每天加班」，一人身兼多職的情況不少，甚至可能因壓力過高導致「公司流動率偏高」，形成惡性循環。儘管如此，仍有人認為「撐過去後實力也會很紮實」，建議在加入新創公司前，仔細評估個人職涯目標與抗壓性，以免事與願違。

新創公司如同一把雙面刃，既充滿挑戰，也蘊藏著無限潛力。若你正在猶豫是否加入新創團隊，不妨參考以上提及的優缺點，同時多蒐集求職者的經驗分享與建議，審慎衡量自己是否具備應對快速變遷環境的勇氣與適應能力，並明確設定在該職位的目標與期待，才能找到最適合自己的職涯選擇！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「新創公司優缺點」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/28~2024/12/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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