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曾因薪資、獎金醞釀罷工 中華快遞與工會簽署團體協約

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華快遞董事長邱鴻恩（左）及中華快遞工會理事長陳宏春（右）簽署第1份團體協約。圖／中華郵政公司提供
中華快遞董事長邱鴻恩（左）及中華快遞工會理事長陳宏春（右）簽署第1份團體協約。圖／中華郵政公司提供

中華快遞為中華郵政子公司，中華快遞企業工會2022年起陸續因低薪與績效獎金擬發動罷工，工會也多次喊話，希望能與中華快遞公司簽訂團體協約。中華快遞公司和中華快遞企業工會今簽訂第1份團體協約，將落實各項勞動條件，且3年內不得發動罷工。

中華快遞公司2022年起因低薪與績效獎金問題引發勞資糾紛，去年召開董事會決議將績效獎金從稅前淨利10%提高為15%，才讓工會暫緩罷工投票及罷工行動。中華快遞公司表示，今與中華快遞企業工會簽訂第1份團體協約，落實各項勞動條件，其中，簽訂的團體協約第18條，企業工會同意於協約簽訂日的翌日起，3年內不得發動罷工。

中華快遞公司表示，公司成立24年來，歷時2年半、與企業工會歷經9次協商，於今年10月8日在勞動部勞動關係司的見證下，雙方各有退讓，今完成歷史性的第1份團體協約簽約儀式，未來會持續與企業工會維持良好的互動，為創造雙贏的工作環境與和諧的勞資關係共同努力。

中華快遞 績效 罷工

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