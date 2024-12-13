強迫員工請特休 中美晶董座稱「讓薪水別打折」勞動部打臉：違法

中美晶要求宜蘭廠電池生產線員工在明年1月請特休案引發議論，中美晶董座徐秀蘭今親上火線說明，稱農曆年前生產線停線之際，考量照顧員工、別讓員工薪水打折，因此提議先請特休假，如不夠還可預借。但勞動部官員表示，特休應是由勞工自由排定，絕不是雇主依景氣好壞來要求勞工請特休，中美晶此舉恐違法，已轉請地方主管機關查處。

徐秀蘭表示，因太陽能電池訂單狀況不理想，因此進行勞資協商，從明年1月7日至農曆春節假期前約2周半時間進行短期安排。她指出，集團希望盡量照顧員工，讓員工薪水別打折，也領到足額年終獎金，才提議讓大家考慮先請特休，如果不夠可以預借，寄望過完年後存貨與訂單情況可逐漸恢復，同仁如果因此下半年特休不足，可請事假，公司不會扣全勤獎金。

若有員工不希望請特休，徐秀蘭也提到，那就是變成無薪休假，同仁們可以自行考慮選擇，屆時定案就會依法通報。

不過，中美晶作法恐怕已違反勞基法。勞動部條平司司長黃維琛說，依勞基法規定，特休假是勞工自由排定，若雇主有困難，可跟勞資協商改期，絕對不是雇主因應景氣好壞來要求勞工請特休。

他說，已轉請當地勞工主管機關查處，如雇主有違反特休運用相關規定或是其他違法情事，將依勞基法開罰2萬到100萬元，並可依照情節輕重，加重開罰最高至150萬元，並公布事業單位名稱及負責人姓名。

對於中美晶讓員工可先預支特休，黃維琛說，特休假是勞工工作滿一定期間享有的休假，如果為了雇主需求，就要勞工預支特休，後續若景氣好轉，勞工想用特休時卻沒得用，並不符合勞基法規定，也一樣會開罰。

他強調，若業績不好，事業單位可申請減班休息，而且從相關報導、證交所觀測站資料來看，中美晶前3季EPS有8元，事業單位應思考如果有賺錢，是否該讓員工減班休息。