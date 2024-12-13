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應徵老東家「當初離職原因要說嗎？」 眾人搖頭：沒有在講真話的

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因被老鳥欺負，憤而離職，但她想問如果要再面試同一間公司、不同部門，那當初離職原因應該老實說嗎？ 示意圖／ingimage
原PO因被老鳥欺負，憤而離職，但她想問如果要再面試同一間公司、不同部門，那當初離職原因應該老實說嗎？ 示意圖／ingimage

相信不少人都遇過面試新工作時，被詢問當初離開前東家的原因。有一名女網友表示自己因為前一個工作做得不愉快，最後選擇離職，但她想問如果之後要面試同一家公司、不同部門，對於離職原因要老實說嗎？

原PO在PTT發文表示，自己上一個工作做了4年，當時因為被資深同事欺負，各種抹黑、搞小動作等，老闆又只聽信這位同事的話，到最後讓她忍無可忍，只好選擇離職。

她想知道如果下次再面試同一家公司但不同部門，被問到離職原因的時候，應該要老實說嗎？原PO擔心面試的主管會去問那位資深同事，這樣對方可能又會繼續抹黑她，讓她不知道該怎麼辦？

不少人都認為不要講實話比較好，「不用特別講吧」、「講了只會扣分不會加分，那幹嘛講？」、「不要說吧，如果弄不好他會覺得你是抹黑前公司的人」、「離職原因沒在說真話的吧」、「有些人很喜歡檢討受害者，所以不要說出來，要裝得大家都喜歡妳」、「不要講壞話，點到為止」、「講一些不相干的，就是不要說前公司的人不好，會有不好的印象」。

還有網友建議編個理由，「不要抱怨比較好，就說想換部門學習」、「就說生涯規畫及想要自我挑戰就好」、「說生涯規劃就好，當然不要老實說，說了一定會有先入為主的偏見+落人八卦」、「一律都說生涯規劃，誠實說反而會有一些不必要的麻煩」、「就說想要新的挑戰、新的業務工作就好了」、「一律好聚好散，我自己的原因就是個人生涯規劃」。

離職 面試

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