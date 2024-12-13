27K助理拒加班被嫌「不積極」遭資遣 老闆1年找嘸人要她回鍋

如果上一個工作的老闆邀請你回來上班，你會答應嗎？一名女網友發文，稱她的工作低薪且壓力很大，因受不了天天加班而選擇離職，未料離職後接到老闆的電話，要她回來上班，因為找不到員工了。對此，網友們認為面對這種老闆，千萬不要「委屈自己」。

一名女網友在Dcard發文，表示她去年在一間家族企業當助理，薪水扣除勞健保實領2萬7，並且每天都要加班1到2個小時，工作環境非常高壓，連喝水、上廁所都要被盯，幾乎沒有時間可以休息，壓力非常大。

原PO表示，她受不了天天加班，不想加班做額外工作，因此一個禮拜有三天選擇準時下班，結果被老闆以「態度不積極」為理由資遣。因為老闆認為即使下班時間到了，事情還沒做完就不能走，必須做額外工作，而且是老闆逼她簽「自願離職」的，原PO當下並沒有爭論，只想快點離開。

原PO透露，離職後，某天她突然接到老闆的電話，問她能否年後回來上班，因為她走後公司一年都找不到員工，也沒有人應徵，原PO坦言聽了之後有點「傻眼」，因為她發現原職缺薪資仍然是2萬7。

此文一出，不少網友勸不要委屈自己，此老闆就是「慣老闆」，「離開是正確的，慣老闆就讓他們自己承擔吧，現在隨便做個超商賣個飲料或當服務業，也都比2萬7還要高，不要委屈自己」、「千萬不要回去，可怕的職場慣老闆，你回去救他，他也不會有感覺的」、「當然不要回去，找不到人那也是他的事」。

也有網友認為，可以跟老闆要求增加薪水，「妳也跟他講白說妳在這邊加班（假如妳內心想過了，妳也願意接受常態加班的情況），那麼，妳所希望的薪水也要告訴他，妳就把球丟給他」、「跟他說4萬、不加班，年終兩個月，再過一年應該就來找妳，跟他說4萬5，請他考慮好再來找妳」。