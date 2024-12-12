AI仍夯！明年企業看好度高達74.3% 最缺TOP5職缺

104人力銀行「2025景氣展望大調查」顯示，2025年企業最看好的題材，74.3%看好AI人工智慧，年增15.9個百分點。以今年來看，第三季AI工作機會平均每月需求2.9萬人，AI最缺TOP 5：軟體/工程、工程/研發、製程/規劃、操作/技術、業務/銷售，其中業務/銷售職更有機會靠業績獎金推高薪資，年薪上看150萬。

調查發現，企業對明年景氣看法持平增多，「淨悲觀」小增，最看好的題材，74.3%看好AI人工智慧，連續兩年成為企業最看好的題材，看好度從去年的58.4%、大幅提升到今年的74.3%，當AI已逐步應用於生活中，各行業需求熱度提升；47.2%看好綠能ESG，台灣將於2025邁向碳定價時代，並以2050淨零轉型為目標，未來發展可期；36.4%看好長照醫護，2025年台灣將邁入超高齡社會，長照醫護需求將持續增加。

104人力銀行數據顯示，AI工作機會2024年第三季平均每月需求2.9萬人。前五大徵才職類：軟體/工程類8400個、工程/研發類3900個、製程/規劃類2300個、操作/技術類2100個、業務/銷售類1900個，前五大職務占整體AI工作機會的65%。

隨著AI發展，相關工作機會已從核心研發擴及到應用推廣，像是操作/技術類的AI標註師，訓練AI所需資料，圖片、影像觀察標註；業務/銷售類的AI軟體自動化業務銷售人員推廣AI軟體應用、AI產品導入顧問，協助企業用AI進行數位轉型，都是非工程職能參與AI熱潮的工作機會，其中業務/銷售職更有機會靠業績獎金推高薪資，年薪上看150萬。了解更多AI職缺：https://tw104.pse.is/6tal4d