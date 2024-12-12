2025景氣展望大調查…48%企業認持平、竟是這產業最悲觀

2025年倒數，明年景氣比今年好嗎？104人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2%認為「明年和今年差不多」，24.2%認為「明年比今年好」，27.6%認為「明年比今年差」，比較去年此時相同調查的占比，企業看來年景氣，今年相對樂觀！最看好的三大題材依舊是：AI、綠能、以及長照；擔心明年通膨情勢加劇，住宿餐飲業擔心物價上漲稀釋獲利，對明年景氣看法最悲觀。

104人力銀行2024/10/25-11/14進行「2025景氣展望大調查」，透過網路問卷訪查1,325名企業用人主管與人資，在95%的信心水準下，估計誤差為±2.69%。結果指出，48.2%的受訪者認為「明年景氣和今年差不多」；24.2%的受訪者認為「明年景氣比今年好」，主因全球景氣持續復甦31.3%，國內經濟成長30.3%，科技創新，創造商機與買氣27.2%。

國內外市場持續走揚、以及科技創新；27.6%的受訪者認為「明年景氣比今年差」，主因通膨飆升、原物料及物價上漲57.4%以及國內經濟成長力道不如預期36.6%。全球景氣復甦不如預期34.2%。

和去年此時相同調查相比，兩年持平的比例，從去年的41.9%、上升到今年的48.2%，中性看待的佔比增加6.3個百分點；不過，「看壞比例減掉看好比例」的「淨悲觀」程度，從去年的0.1個百分點，略增到3.4個百分點。

各產業中看法分歧，住宿餐飲業「淨悲觀」達16.9個百分點、最悲觀，即便疫後民生消費產業暢旺，但物價上漲稀釋獲利。倉儲或運輸輔助業「淨樂觀」達19.4個百分點，電商網路已成日常，小宅推升倉儲需求、國人海外旅遊熱度不減，企業看好度最高。