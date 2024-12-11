該繼續做「保全」嗎？他怕太累又想躺平 網勸：可充實自己

「保全」在許多人的印象中是一個較為輕鬆的職業，但真的能長久嗎？一名男網友發文詢問，他自從被裁員後擔任夜班保全，工作雖然很輕鬆，但又擔心一直做下去「太頹廢」了，因此詢問網友，「保全該一直做下去嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他之前在台南某面板廠工作，被裁員後，在朋友的介紹下應徵了社區的夜班保全，入職後發現社區的保全都很年輕，3位同事年齡在25到28歲之間，只有一個50歲，目前他做了三天，除了每日巡邏跟給住戶包裹信件外，其餘時間都在櫃檯滑手機或看看社區電腦。

原PO表示，因為是夜班的關係，10點後就不太有人，也跟其他年輕保全聊過，均表示目前工作比較輕鬆，在外面工作太累，現在他們已經「躺平了」。原PO坦承，他其實也擔心自己會一直「頹廢」下去，但現在生活真的很安逸，並不想回去以前累得要死的日子，對此他請教網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可以充實自己，「覺得輕鬆就可以讀書充實自己啊，考考國考或公職都可以，時間過很快啊，把握時間」、「這跟保全無關，是看你自己的上進心，保全有人利用上班時間準備國考或證照、有人學影片剪輯、動畫製作、程式設計」、「把握時間好好念書啊！讀書還有錢拿，何樂而不為」。

不過也有網友認為，應該繼續做下去，「你現在離開保全，以後老了還是要回來當保全，這中間幾十年都被你揮霍去走彎路了」、「其實就薪資少了點、時間長了點，但如果不求高物質生活，保全可以直接做到退休」、「如果不會被換點的話，應該可以繼續待下去」、「保全就待到退休啊，很棒啊」。