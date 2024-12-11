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75.9%上班族估今年可領到年終 獎金不到位六成七萌辭意

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

上班族樂觀看待今年年終獎金發放情形，根據yes123求職網11日發布的調查顯示，合計有75.9%的上班族預估，自己將在蛇年農曆前，領到2024年的年終獎金，比例創下12年以來新高。

在可複選狀況下，上班族如果拿到年終獎金，主要用途依序為：「過半數存起來」(43.3%)、「孝敬父母長輩」(41.1%)、「用來還貸款」(39.1%)，以及「拿來發紅包」(37%)、「國內旅行」(32.6%)。

其餘的獎金用途，又還有：「投資理財」(30.6%)、「出國旅行」(23.1%)、「買3C產品」(20.2%)，以及「吃豪華大餐」(14.5%)、「買車」(13.3%)。

不過若覺得年終獎金不理想，也有六成七的人透露，其實「會萌生辭意」。那麼對年終獎金，勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是：38.5%認為要「與自己過去一年的績效成正比」；34.2%認為，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」；27.3%則認為要「與公司過去一年的業績成正比」。

整體而言，「勞方」這邊認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序有：「公司利潤」(68.7%)、「個人績效」(53.3%)、「看老闆、大股東心情」(52.5%)，以及「年資深淺」(51.2%)、「與老闆或上司的關係好壞」(28.8%)、「職位高低」(28%)。

相較之下，「資方」那邊卻認為，在可複選狀況下，會影響年終高低的因素依序為：「公司利潤」(78.3%)、「個人績效」(70.3%)、「年資深淺」(35.2%)，以及「職務重要性」(31.9%)、「工作內容繁複性」(30.8%)、「部門績效」(20.2%)。

上述「年終獎金與尾牙計畫調查」，是由yes123求職網於2024年11月26日到12月9日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業或退伍(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於企業部份，有效問卷共1,066份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。

上班族 年終獎金

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