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申請加班遭拒…業助找人資惹怒主管被資遣 網搬法律：快收集證據

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友向主管申請加班，主管卻打算資遣她。示意圖／Ingimage
一名女網友向主管申請加班，主管卻打算資遣她。示意圖／Ingimage

如果遇到勞資糾紛，應即時收集證據，並向勞工局申訴。一名女網友發文求助，她因休假日被迫加班，向主管申請加班，主管卻用「改變公司經營方針」的條文資遣她，所以向網友詢問如何維護權利。對此，網友提出法律條文，表示已經「違法」了。

一名女網友在Dcard發文，表示她因為休假日被公司要求加班，於是向主管申請加班，但主管不允許，她轉而向人資尋求幫助，主管得知後憤怒地要把她資遣，但因為沒理由，於是就以「人力調度」為理由，逼原PO轉職務，否則就要資遣她。

原PO表示，公司後來有讓她申請加班時數，但還是要讓她選擇被「資遣」或「轉調工作」，她原本的工作是業務助理，轉調後的工作是業務，理論上是升遷，但不加薪也不減薪。原PO詢問過法務和人資，但他們均表示調度和申請加班無關，公司是依照「業務性質變更，有減少勞工之必要」的條文資遣她的。對此，她求助網友們該如何維護自己的權利。

此文一出，網友們搬出《勞動基準法》的法規，表明公司已經違法了，「不給申請加班費已經違反勞基法（擅自改成補休也是不行的），可以蒐集證據檢舉讓公司接受勞動檢查或是調解討加班費」、「要符合勞基法11、12條才能資遣啊，公司可能是違法資遣喔」、「非法調動，調動沒有正當性，非法資遣，不能因為這個理由資遣，不然違法」。

也有網友勸原PO蒐集證據，「看有沒有紀錄證明+敢不敢投勞動部，最近查得比較嚴，應該比較有效」、「兩個都請現在開始收集證據，包含主管講的話，寫的信，到時候是告他的證據」。

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