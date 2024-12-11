勞動部：反職場霸凌法研議中

職場霸凌事件層出不窮，外界期盼設立反霸凌專法，勞動部職安署署長鄒子廉表示，正研擬職場霸凌防制措施，考慮訂立專法或修訂現行「職業安全衛生法」，最快將於明年立法院新會期提出相關草案。

衛福部國健署與勞動部職安署攜手推動健康職場，昨頒發「一一三年績優健康職場大獎」，共有五十七家企業獲獎。國健署署長吳昭軍表示，工作壓力嚴重影響心理健康，衛福部將於明年元旦推行「卅歲免費健檢」，將現行成人篩檢年齡從四十歲下修到卅歲，初估新增三百多萬人受惠。

明年起，只要滿三十歲，就可每三年接受一次免費成人健檢，除了身高、體重、血壓等身體檢查，還包括，尿液檢查（蛋白質）、腎功能檢查（腎絲球過濾率）、血液生化檢查（肝功能指數、血糖、血脂）等。

如何有效預防職場霸凌？鄒子廉指出，已著手擬定「反職場霸凌專法」，十二月初召開一次內部會議，本月底前再邀集專家學者、勞工代表及公部門等開會研議，希望打造安全及友善的職場環境。

鄒子廉表示，制定「職場霸凌防治專法」是一個方法，也不排除另設「職業安全衛生法專章」，保障所有工作者的安全與健康。專法內容已在研議討論中，希望最快於明年三月底前擬定草案，在立法院新會期提出草案版本，接著提交至行政院審議，再送立法院進行審查。