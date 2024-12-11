快訊

日超商「Lawson」在台申請商標！網樂：炸雞君要來了嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部：反職場霸凌法研議中

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
勞動部長洪申翰。聯合報記者胡經周／攝影
勞動部長洪申翰。聯合報記者胡經周／攝影

職場霸凌事件層出不窮，外界期盼設立反霸凌專法，勞動部職安署署長鄒子廉表示，正研擬職場霸凌防制措施，考慮訂立專法或修訂現行「職業安全衛生法」，最快將於明年立法院新會期提出相關草案。

衛福部國健署與勞動部職安署攜手推動健康職場，昨頒發「一一三年績優健康職場大獎」，共有五十七家企業獲獎。國健署署長吳昭軍表示，工作壓力嚴重影響心理健康，衛福部將於明年元旦推行「卅歲免費健檢」，將現行成人篩檢年齡從四十歲下修到卅歲，初估新增三百多萬人受惠。

明年起，只要滿三十歲，就可每三年接受一次免費成人健檢，除了身高、體重、血壓等身體檢查，還包括，尿液檢查（蛋白質）、腎功能檢查（腎絲球過濾率）、血液生化檢查（肝功能指數、血糖、血脂）等。

如何有效預防職場霸凌？鄒子廉指出，已著手擬定「反職場霸凌專法」，十二月初召開一次內部會議，本月底前再邀集專家學者、勞工代表及公部門等開會研議，希望打造安全及友善的職場環境。

鄒子廉表示，制定「職場霸凌防治專法」是一個方法，也不排除另設「職業安全衛生法專章」，保障所有工作者的安全與健康。專法內容已在研議討論中，希望最快於明年三月底前擬定草案，在立法院新會期提出草案版本，接著提交至行政院審議，再送立法院進行審查。

立法院 職場霸凌 職業安全

延伸閱讀

職場霸凌法制化 勞動部：研議中 明年5月底前提草案

謝宜容涉霸凌列被告 檢調搜索北分署

下班發Line算不算加班？立委批洪申翰回應「讓人心寒」

北分署重啟調查本周出爐 洪申翰：職場霸凌絕不吃案

相關新聞

勞動部：反職場霸凌法研議中

職場霸凌事件層出不窮，外界期盼設立反霸凌專法，勞動部職安署署長鄒子廉表示，正研擬職場霸凌防制措施，考慮訂立專法或修訂現行...

走過工傷不孤單！勞動部拍影片 助職災勞工重返職場

職災勞工重返職場不容易，過程須仰賴多方資源協助身心復原，進而復工。勞動部以職災勞工真實案例改編影片，講述作業員阿文下班通...

上班穿牛仔褲怎麼了？妹子遭同事嫌「沒女人味」 一票人怒：管太寬

上班該怎麼穿？許多人認為，公司若沒有正裝規定或制服，只要穿著得體即可。近日一名女網友表示，她的日常穿搭就是普通上衣搭牛仔褲，沒想到竟被同事當面嫌棄：「完全沒有女人味」、「以後變大齡女，誰想要」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

台鐵員工過勞？立委揭日均工時15小時

上個月花蓮和平車站司機員昏迷死亡，立委李昆澤昨指出，根據台鐵今年十月加班時數及人數統計，其中東區營運處每月工時達三二二小...

下班發Line算不算加班？立委批洪申翰回應「讓人心寒」

近日公部門職場霸凌案延燒，環境部長彭啓明上月底指示，只要下班後發LINE就是加班。民眾黨立委陳昭姿今天在立法院質詢時向勞...

公司虧損員工拿不到年終？台鐵坦言有影響 交長說話了

台鐵今年初完成公司化，根據114年度預算案報告指出，估計除今年虧損74億元，明年也虧損高達近87億元，立委洪孟楷指出，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。