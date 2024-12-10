走過工傷不孤單！勞動部拍影片 助職災勞工重返職場

職災勞工重返職場不容易，過程須仰賴多方資源協助身心復原，進而復工。勞動部以職災勞工真實案例改編影片，講述作業員阿文下班通勤職災，手部受傷難以從事原職務，透過職災專服員即時慰問與協助，並搭配醫院的職能復健服務，半年後順利地回到職場，生活也回歸日常。盼藉由影片讓更多職災勞工獲知職災重建服務資源。

勞動部職安署職災勞工保護組組長林秋妙說明，勞工職業災害保險及保護法上路後，結合地方政府勞工局職災專服員、職災職能復健專責醫院醫療人員，並在全台佈建職業傷病診治及職災職能復健專責醫院認可制度，不僅有個管員提供個別化服務，職災勞工也更能就近接受職能復健。每年約2萬名勞工請領傷病給付，其中約2500人深度開案。

桃園市政府勞檢處督導許哲議說，阿文原本是產業作業員，需運用手指取鋼板，或用手腕旋轉鋼板，手指手腕的工作能力需求高，因下班通勤職災導致手部受傷，職能復健後返回職場，雇主也願意協調調整工作內容，讓他改為從事品檢工作。

林口長庚醫院職能治療組長連淑惠說，災保法上路後，最大的兩個不同是醫院個管師能即時替職災勞工解說相關權益、轉介資源，減輕勞工的身心壓力，心理支持資源也能更早期介入。

勞動部表示，影片邀請曾出演華燈初上、模仿犯及花甲少年的知名演員江宜蓉，扮演職災專業服務人員，協助身心受創、家庭經濟受挑戰的阿文及其家人，藉由符合復工需求的整合重建服務，將對阿文職涯、家庭及雇主影響降到最小，最後順利回到職場，重拾工作成就感。

相關資訊可至職安署網站點選「職災保護」查詢。「走過工傷不孤單」影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=WL2k8v3uL9c&t=60s。