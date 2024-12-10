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男性家庭照顧者離職風險高 企業留意5異常助轉介

中央社／ 台北10日電

台灣將進入超高齡社會，大缺工時代來臨，照顧不離職也必須企業協助。家總提醒，男性照顧老年家人離職風險更高，若人資部門發現員工5大異常狀況，可及早協助連結、轉介。

中華民國家庭照顧者關懷總會根據主計總處民國111年人力資源調查報告指出，非初次就職失業者總數33萬9866人，其中男性19萬4153人，比女性14萬5713人更高。家總理事長陳維萍今天在論壇提到，老人家庭照顧者當中，未滿65歲工作者約占2/3，半數是主管階級，在大缺工時代對企業是損失。

近日發生身為家庭照顧者的丈夫將病妻從高樓推下，家總秘書長陳景寧說，台灣照顧歷程平均長達10年之久，除了長照資源布建，也希望新家人關係倡議深植人心，讓照顧不要再受限於家人，不離職照顧，家庭不要失和，才能多管齊下，避免長照悲歌重演，「能到職場工作就是喘息。」

陳景寧說，照顧不離職，除了靠員工自己努力，也必須企業協助，友善照顧職場計畫就是讓人資部門化身成為公司裡的「小A個管師」，當發現員工出現5大異常狀況，如突然頻繁請假、工作表現落差大、無法再如過去配合加班、睡眠不足精神不濟、性格轉變，應及早協助連結、轉介。

陳景寧說，民國113年長照2.0經費已突破新台幣828億元，資源充實，可協助員工解決長照問題，雇主不必花大錢，企業只需轉介員工善用，即可減少因照顧問題流失寶貴人力。根據研究，員工若於3至6個月內穩定照顧安排，將可大幅減少離職結果。

家總為友善長照職場提供簡單步驟，首先是指定負責人員與員工求助窗口，以最高主管名義發布給員工的一封關懷信，正式公告友善長照政策與內容，辦理至少1場次長照課程，鼓勵員工善用1966長照專線或0800-507272家庭照顧者關懷專線，針對企業員工長照處境與需求進行調查。

陳景寧說，若員工有其他需求，家總可提供「工作生活平衡」個別化計畫。企業可自行依照上述簡單步驟，打造友善長照職場，家總可邀專家顧問為有需要的企業，提供調查分析、問題診斷、個別輔導與授課等，衍生的人力與時間成本另議。

長照 離職

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