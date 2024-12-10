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上班穿牛仔褲怎麼了？妹子遭同事嫌「沒女人味」 一票人怒：管太寬

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名女網友表示，她的日常穿搭就是上衣加上牛仔褲，沒想到竟被同事當面嫌棄「完全沒有女人味」。圖／Ingimage
近日一名女網友表示，她的日常穿搭就是上衣加上牛仔褲，沒想到竟被同事當面嫌棄「完全沒有女人味」。圖／Ingimage

上班該怎麼穿？許多人認為，公司若沒有正裝規定或制服，只要穿著得體即可。近日一名女網友表示，她的日常穿搭就是普通上衣搭牛仔褲，沒想到竟被同事當面嫌棄：「完全沒有女人味」、「以後變大齡女，誰想要」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文指出，她剛畢業就入職，是同事之中年紀最小的，本身就不太喜歡穿裙子，沒想到有天會被同事們品頭論足，直接當面說她的穿搭不好看，應該穿裙子，不然完全沒有女人味。

原PO委屈表示，真不曉得自己的穿搭為何要被同事干涉，感覺很不舒服，「想知道大家面對這樣怎麼回擊，這次我是笑笑的什麼都沒說，但下次再遇到，我希望可以有方法回擊到她們閉嘴」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「就回說我就喜歡打扮得年輕一點啊，怕打扮太有女人味會像阿姨。她們要當阿姨自己去當，誰理她們」、「穿怎麼樣是我的自由，這種言論根本是性騷擾」、「有些阿姨上班超閒、管超寬，之前被問過怎麼上班穿的鞋子就只有三雙在交換」、「不管穿什麼都有人不高興。穿好看，別人會嫉妒說穿這樣幹嘛，穿太簡樸，也會有人批評」。

也有網友建議，「職場就是在演戲啦！如果妳想要這份工作做久一點，不要回擊，要反過來稱讚她們、轉移焦點，才能快速融入環境。說到底同事會講那些543，還不是羨慕妳年輕，不用特別打扮就好看」、「可以回說還沒習慣穿裙子，現在這樣比較能專心工作，會再研究看看」。

性騷擾 牛仔褲 穿搭 職場

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