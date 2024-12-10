台鐵員工過勞？立委揭日均工時15小時

上個月花蓮和平車站司機員昏迷死亡，立委李昆澤昨指出，根據台鐵今年十月加班時數及人數統計，其中東區營運處每月工時達三二二小時，等於該單位員工平均每天工作近十五小時，質疑過勞。台鐵強調，將以調整員額、本月公告招考第二批人員等兩方式解決。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微昨赴立法院報告交通部所屬機關年度預算。李昆澤指出，員工過勞對行車及乘客安全有很大疑慮，人力不足是最大問題，台鐵目前編制員額有一萬六三三○人，總缺額一六○八人；此外，健康檢查也是重點，但台鐵體檢費和檢查項目都遠低於高鐵。

杜微表示，不代表每個人都超時加班，目前員工都依勞基法，每月加班總時數未逾四十六小時，未來調整員額以降低平均工作量，本月也會公告招考第二批人員，以改善問題，並提高體格檢查費用，向高鐵看齊。

另外，台鐵今年初完成公司化，估計今年虧損七十四億元，明年虧損近八十七億元，立委洪孟楷指出，台鐵今明兩年都虧損，公司化後的新進人員年終獎恐受影響；交通部長陳世凱則表示，有很大部分是政治虧損，並承諾「新進員工今年一定有年終」。

台鐵表示，考績會根據多項指標計算，預估公司化後的新進從業人員，最高可拿四點四個月績效獎金，留任人員則依公務員規定領一點五個月。