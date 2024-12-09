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下班發Line算不算加班？立委批洪申翰回應「讓人心寒」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部長洪申翰。記者胡經周／攝影
勞動部長洪申翰。記者胡經周／攝影

近日公部門職場霸凌案延燒，環境部長彭啓明上月底指示，只要下班後發LINE就是加班。民眾黨立委陳昭姿今天在立法院質詢時向勞動部洪申翰詢問，是否勞動部也能比照辦理？洪申翰表示，會優先降低不必要的加班，陳昭姿嘆息說，勞動部職員聽了會很心寒。

環境部長彭啓明上月底於節目受訪時指出，自己已明訂員工下班只要因公務發LINE就算加班，陳昭姿今天質詢時問洪申翰，如果環境部做得到，勞動部是否也能做到？洪申翰回應，勞動部會優先把不必要的工作排程導致的加班來優先改善。

陳昭姿聽後直指，現在勞動部員工士氣是最壞的時候，如果部長沒有實際作為，他們（勞動部職員）真的會很心寒，難道勞動部長沒辦法做出承諾？洪申翰重申，這樣子的工作情境（下班不回訊息）在國外確實有看到，勞動部會盡力往減少加班方向來做。

加班 勞動部 洪申翰

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