公司虧損員工拿不到年終？台鐵坦言有影響 交長說話了

台鐵今年初完成公司化，根據114年度預算案報告指出，估計除今年虧損74億元，明年也虧損高達近87億元，立委洪孟楷指出，台鐵今、明2年都虧損，公司化後的招聘的新進人員恐受影響，領不到年終獎金；台鐵坦言，新進員工確實會因虧損受影響，交通部長陳世凱則承諾「新進員工今年一定有年終」。

陳世凱、台鐵董事長杜微今赴立法院交通委員會報告並備質詢。洪孟楷會中質詢時指出，根據台鐵114年度預算案報告書指出，台鐵預估明年虧損86億8970萬元，較上年度預算案虧損數74億9226萬8000元，增虧11億9743萬2000元，約15.98％。

洪孟楷指出，農曆春節將至，高鐵員工去年可拿到5至6個月年終，台鐵去年尚未公司化，依照規定年終為1.5個月。近期高鐵年終似乎傳出好消息，而台鐵今年也公司化，但根據預算案報告書，台鐵今、明年2年都虧損，公司化後招聘的新進從業人員可能受到虧損影響，拿不到年終，對同樣努力工作的台鐵員工並不公平。

杜微說，目前公司員工分為2類型，年終頒發方式也不同。留任人員（具公務人員身分）受到條例保障，年終依然是1.5個月，另今年有5％新進人員，會依照要點規定，頒發考成獎金及激勵獎金；杜微坦言，確實新招聘的從業人員會因虧損拿不到年終，這部分後續會積極處理。

陳世凱則表示，台鐵部分虧損是受政策性影響所導致，但承諾「新進基層從業人員今年一定會有年終獎金」。